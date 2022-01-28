28 Oca 2022 - 10:46- Gündem G: 28 Oca 2022 - 10:47

"Sanal Hasat POS”

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Tarımsal üretimin devamlılığı için üreticilerin yanında yer alan Şekerbank, Türkiye’nin çiftçiye özel ilk ticari kart ürünü olan “Hasat Kart” ile çiftçilerin tarımsal girdi ihtiyaçlarının tedarikçi firmalardan online temini için “Sanal Hasat POS” entegrasyonunu tamamladı. Banka, geliştirdiği “Sanal Hasat POS” ürünü ile çiftçi müşterilerine, tohum, gübre, yem, zirai ilaç, akaryakıt, ekipman gibi tarım girdileri için anlaşma sağladığı tedarikçi firmalardan sıfır faiz avantajıyla alışveriş yapma im
"Sanal Hasat POS” mask
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Tarımda kırsal kesimin finansmanına öncelik tanıyan Şekerbank, çiftçilere ekim zamanı nakit sıkıntısı çekmeden tarımsal girdi ihtiyaçlarının uygun ödeme koşullarıyla temini için “Sanal Hasat POS” ürününü geliştirdi. Banka, anlaşmalı olduğu tedarikçi firmaların tahsilat sistemine “Hasat Kart” entegrasyonu sağlayarak, “Sanal Hasat POS” ürünü ile çiftçi müşterilerine tohum, gübre, yem, zirai ilaç, akaryakıt, ekipman gibi tarımsal girdileri için sıfır faiz avantajıyla online alışveriş yapma imkânı sunuyor.  

 Şekerbank’ın “Sanal Hasat POS” ürünü ile çiftçiler, anlaşmalı firmaların web sitelerinden veya bayilerinden tarım girdilerini bankanın çiftçi müşterilerine özel olarak sunduğu “Hasat Kart” ile kolaylıkla temin edebiliyor. Böylelikle “Hasat Kart” sayesinde ihtiyaçları olan tarımsal girdileri 5 aya varan vade ve sıfır faiz seçeneğiyle anında karşılayan çiftçiler, ödemelerini ise hasat zamanı yapabiliyor. Ayrıca “Sanal Hasat POS” ile çiftçi müşterilere döviz kurlarından etkilenmemeleri için fiyatları önceden sabitleme imkânı da sağlanıyor.  

Tuğbay Kumoğlu: “Üreticilerin varlığını sürdürebilmesi için uygulamalar sunuyoruz”

Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Değişen koşullar karşısında tarım üreticisinin korunması ve varlığını sürdürebilmesi için ürün ve uygulamalar sunuyoruz.

Çiftçilerimize, ‘Hasat Kart’ ile anlaşmalı tedarikçilerimizden hasat zamanında yani gelir elde ettikleri dönemde borçlarını rahatça ödeme imkânı sunmaktayız. ‘Sanal Hasat POS’ sayesinde de çiftçilerimiz, anlaşma yaptığımız tedarikçi firmalardan online olarak sıfır faizle alışveriş yapabilecekler. İlk olarak Hektaş firmasıyla anlaşarak sunmaya başladığımız ‘Sanal Hasat POS’ ürünümüz ile çiftçilerimizin bütçelerini zorlamadan tarımsal girdi ihtiyaçlarını temin edebilmelerine destek olmayı hedefliyoruz.”  

# şekerbank, Sanal hasat pos

28 Oca 2022 - 10:46 - Gündem

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