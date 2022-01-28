Ağız kuruluğu hastalık habercisi!

Bazı ciddi hastalıkların belirtisi de olabilen ağız kuruluğundan kurtulmak için altta yatan nedenin belirlenmesi gerekiyor.

Doç. Dr. Mustafa Kaplan, ağız kuruluğu ve nedenleri hakkında bilgi verdi. Ağız kuruluğunun tükürük bezlerinin ağız içini ıslak tutmak için yeterli tükürük üretemediği bir durumu ifade ettiğini belirten Doç. Dr. Kaplan, tükürüğün bakteriler tarafından üretilen asitleri etkisiz hale getirerek, bakteri üremesini sınırlar ve diş çürümesini önlemeye yardımcı olduğunu, ayrıca tükürükteki enzimlerin sindirime yardımcı olduğunu söyledi.

Ağız kuruluğunun genellikle belirli ilaçların yan etkisinden, yaşlanmaya bağlı sorunlardan veya kanser tedavilerinin sonucu olarak ortaya çıktığıonı ifade eden Kaplan, "Doktor kontorlünde ağız kuruluğuna neden olan ilaçlar değiştirilebilir.

Eğer bu mümkün değilse belki doz miktarı azaltılabilir. Ağızı nemlendirecek ürünler kullanılabilir. Ağız kuruluğu için tasarlanmış, özellikle ksilitol içeren ağız gargaraları, diş çürümesine karşı koruma da sağlar. Tükürüğü uyaran ilaçlar kullanılabilir.

Dişleri korumak önemlidir. Çürükleri önlemek için florürlü ilaçlar veya haftalık klorheksidin kullanılabilir" tavsiyesinde bulundu.