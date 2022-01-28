Linyit ve taşkömürü üretiminde artış!

Açıklanan verilere göre, linyitin satılabilir üretimi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 5,8 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 arttı.

Taşkömürü satılabilir üretimi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 9,7, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 11,0 artarken, taşkömürü koku satılabilir üretimi ise Kasım ayında 397 bin 465 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre yüzde 2,2 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 arttı.

Öte yandan katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımına göre de; Kasım ayında taşkömürü teslimatının yüzde 60,8'i termik santrallere, yüzde 15,1'i kok tesislerine, yüzde 9,9'u demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 80,2'si termik santrallere ve yüzde 12,2'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 95,3 ile demir-çelik sanayine yapıldı.