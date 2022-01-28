Spor engel tanımaz!

Pursaklar'da Spora Engel Yok
Pursaklar Belediyesi Engelliler Sosyal Tesisine gelerek çeşitli etkinliklere katılan engelli bireyler okulların ara tatile girmesiyle birlikte farklı spor branşları ve sosyal aktivitelere katılarak hem eğlenip hem de öğrenecekleri bir tatil süreci geçiriyor.
Pursaklar Belediyesi Kapalı Spor Salonunda verilen spor eğitimleri, engelli bireylerin gelişimine önemli bir katkı sunması için uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor.
‘‘Gençlerimiz çok yetenekliler’’
Engelli bireylerin bir yandan sportif yönden gelişimlerine katkı sağlanırken bir yandan da sosyalleşmelerine katkıda bulunduklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Gençlerimiz çok yetenekliler. Engelli kardeşlerimiz, sporla enerjilerini atma fırsatına sahip oluyor. Engelli kardeşlerimizi spora aktif olarak katarak, her zaman toplumun içinde var olmalarını sağlıyoruz. İmkansız olarak baktıkları sportif faaliyetlerde gelişim yaşamaları, gençlerimizi de ailelerini de bizleri de çok mutlu ediyor" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.