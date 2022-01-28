Pursaklar Belediyesi’nden Buzlanmaya Karşı Önlem!

Pursaklar Belediyesi, kent merkezinde ve kırsal mahallelerde, kar yağışının durmasının ardından hava sıcaklığının da düşmesiyle birlikte ulaşım ağında buzlanma riskine karşı gece gündüz, hiç ara vermeden tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.
Belediye ekipleri, günün ilk saatleri ile birlikte ilçenin dört bir yanında dağılarak, geceden soğuk hava etkisiyle buzlanan kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
‘‘En ufak bir olumsuzluk yaşanmaması için kar yağışı ve buzlanmalara karşı 7/24 görevimizin başındayız’’
Riskli bölgelerde gün boyu buzlanmaya karşı gerekli önlemleri aldıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için yola koyulan vatandaşlarımızın, yol ve kaldırımlarda araçlarla veya yaya olarak buzlanmalardan dolayı herhangi bir sıkıntı yaşamasının önüne geçmek adına tuzlama çalışmaları yapıyoruz. En ufak bir olumsuzluk yaşanmaması için kar yağışı ve buzlanmalara karşı 7/24 görevimizin başındayız’’ dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.