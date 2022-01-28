Şentop: "Misak-ı Milli hedeflerin manifestosudur"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Misak-ı Milli'nin kabulünün 102. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Misak-ı Milli'nin kabulünün 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı.
Başkan Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin istiklal ve istikbalinin kuruluşunun resmi belgesi Misak-ı Milli, milli hedeflerin manifestosudur. 102 yıl önce yapılan milli yeminin hedefine ve ruhuna bugün de sadakatle bağlıyız" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.