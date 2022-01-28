28 Oca 2022 - 13:45- Gündem G: 28 Oca 2022 - 13:46

Şentop: "Misak-ı Milli hedeflerin manifestosudur"

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Misak-ı Milli'nin kabulünün 102. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj pay
Şentop: "Misak-ı Milli hedeflerin manifestosudur" mask
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Misak-ı Milli'nin kabulünün 102. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Misak-ı Milli'nin kabulünün 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Başkan Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin istiklal ve istikbalinin kuruluşunun resmi belgesi Misak-ı Milli, milli hedeflerin manifestosudur. 102 yıl önce yapılan milli yeminin hedefine ve ruhuna bugün de sadakatle bağlıyız" ifadelerini kullandı.

28 Oca 2022 - 13:45 - Gündem

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