Şentop: "Misak-ı Milli hedeflerin manifestosudur"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Misak-ı Milli'nin kabulünün 102. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Misak-ı Milli'nin kabulünün 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Başkan Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin istiklal ve istikbalinin kuruluşunun resmi belgesi Misak-ı Milli, milli hedeflerin manifestosudur. 102 yıl önce yapılan milli yeminin hedefine ve ruhuna bugün de sadakatle bağlıyız" ifadelerini kullandı.