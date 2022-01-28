Survivor Furkan Kızılay'dan "İstanbul" şarkısı

Alternatif müziğin genç isimlerinden Furkan Kızılay, söz ve müziği 2020 yılında beraber yola çıktığı Can Doe’ya ait olan ‘‘İstanbul” şarkısını yayınladı.

Pandemi döneminde de üretmeye devam eden Furkan Kızılay’ın, güncel popüler motiflerle oluşturulan “İstanbul” şarkısı türk pop müziği sevenlerine hitap ediyor. Furkan Kızılay müzik dünyasına ilk adımını 2009 yılında "Aşksın Sen" adlı albümüyle attıktan sonra vermiş olduğu aranın ardından bir hayli üretken bir ekip ile beraber piyasaya dönüş yapıyor.

İstanbul şehrini de hikâyesine katarak duygusal tınılar sunan Kızılay, hayallerini gerçekleştirme konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Teklinin peşi sıra yayınlanacak olan klibin yönetmenliğini Selçuk Demirci üstlendi.