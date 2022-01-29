29 Oca 2022 - 12:12- Belediyeler G: 29 Oca 2022 - 12:13

Aşıklar Mamak’ta Buluştu! Ankara Mamak Haberleri...

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Kültür ve sanat şölenine Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Federasyon Başkanları, Yozgatlılar Vakıf Başkanı, Mamak Muhtarlar Derneği Başkanı ve vatandaşlar katıldı.
Aşıklar Mamak’ta Buluştu! Ankara Mamak Haberleri... mask
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Mamak Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Aşıklar Gecesi”, Mamaklılara keyifli bir gece yaşattı. Musiki Muallim Mektebi’nde gerçekleşen “Aşıklar Gecesi”nde sahne alan Aşık Mustafa Aydın, Adem Aydıner, Muhsin Vural ve Ali Oltulu gibi tanınmış sanatçılar eserlerini Mamaklılar için seslendirdi.

Etkinlik kapsamındaaşıklar, aşıklık geleneği olan atışma kültürünü de yansıtarak hemşehrilerimize eğlenceli ve renkli anlar yaşattı. Gerçekleşen kültür ve sanat şölenine Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Federasyon Başkanları, Yozgatlılar Vakıf Başkanı, Mamak Muhtarlar Derneği Başkanı ve vatandaşlar katıldı.

 Geleneklerimizle Buluşturmaya Devam Edeceğiz

Gelenek ve göreneklerimizin yaşatıldığı Aşıklar Gecesinde selamlama konuşmalarını yapan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’ta geleneklerimizi her zaman yaşatacağız. Ozanlık ve aşıklık bizim kültürümüzün önemli bir parçası. Kültürümüze ve geleneklerimize her zaman sahip çıkacağız. Eğer geçmişimize sahip çıkarsak geleceğimiz olur. Gelenekten geleceğe kurmuş olduğumuz gönül köprümüzle Mamaklı hemşehrilerimizi geleneklerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

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29 Oca 2022 - 12:12 - Belediyeler

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