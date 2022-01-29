Aşıklar Mamak’ta Buluştu! Ankara Mamak Haberleri...

Mamak Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Aşıklar Gecesi”, Mamaklılara keyifli bir gece yaşattı. Musiki Muallim Mektebi’nde gerçekleşen “Aşıklar Gecesi”nde sahne alan Aşık Mustafa Aydın, Adem Aydıner, Muhsin Vural ve Ali Oltulu gibi tanınmış sanatçılar eserlerini Mamaklılar için seslendirdi.
Etkinlik kapsamındaaşıklar, aşıklık geleneği olan atışma kültürünü de yansıtarak hemşehrilerimize eğlenceli ve renkli anlar yaşattı. Gerçekleşen kültür ve sanat şölenine Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Federasyon Başkanları, Yozgatlılar Vakıf Başkanı, Mamak Muhtarlar Derneği Başkanı ve vatandaşlar katıldı.
Geleneklerimizle Buluşturmaya Devam Edeceğiz
Gelenek ve göreneklerimizin yaşatıldığı Aşıklar Gecesinde selamlama konuşmalarını yapan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’ta geleneklerimizi her zaman yaşatacağız. Ozanlık ve aşıklık bizim kültürümüzün önemli bir parçası. Kültürümüze ve geleneklerimize her zaman sahip çıkacağız. Eğer geçmişimize sahip çıkarsak geleceğimiz olur. Gelenekten geleceğe kurmuş olduğumuz gönül köprümüzle Mamaklı hemşehrilerimizi geleneklerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.