Mamak'ta Buz Pateni Pisti Açıldı! Mamak Belediye Haberleri...

Spora ve sporcuya verdiği destekle adından sıkça söz ettiren Mamak Belediyesi, uluslararası federasyonlarca kabul görülen standartlara sahip buz pateni pistini hizmete açıldı. 365 gün ücretsiz hizmet verecek olan tesisin açılış törenine Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin yanı sıra, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Ak Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, MHP İlçe Başkanı Mustafa Esen, meclis üyeleri, muhtarlar, STK’lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Her yaş grubundan insanların, deneyimli eğitmenler eşliğinde spor yapabilecekleri doğal buz pisti özellikle Mamaklı gençlerin yeni aktivite alanı oldu. Açılış törenine katılan gençler arasından kura ile belirlenen ilk 10 talihliye paten ve kask hediye edildi.

Marka Şehir Mamak

Mamak için önemli bir tesisin açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, “ Bu hafta içerisinde ilçemizde iki tane önemli yatırımın, tesisin açılışını yaptık. Açılışlarımız kış ayı itibariyle başladı ve bu şekilde de hız kesmeden devam etmesini diliyorum. Bu yatırımlar ilçemize değer katacak ve marka şehir haline getirecek çalışmalardır. Tesisimizi ilçemize kazandıran başta değerli Belediye Başkanımız Murat Köse’ye ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Hizmet ve gönül belediyeciliği

Mamak’ta inşa edilen pistin buz sporları adına önemli bir yatırım olduğuna dikkat çeken Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Hizmet ve gönül belediyeciliği anlayışıyla açılışlarını yaptığımız tesislerimizi , söz verdik yaptık ve söz verdik daha fazlasını yaptık dediğimiz tesislerimizi Kıymetli Mamaklılarla buluşturmaya devam ediyoruz. 19 tane kütüphane, 19 Millet Kıraathanesi, 6 tane Ankara Konağı, 5 Gençlik Merkezi, 3 Aile Merkezi , spor merkezleri ve statlarla beraber pek çok alanda çok güzel tesisler kazandık. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde atılan son adımlarla son 19 yılda 81 vilayetimizin hepsinde spora ve sporcuya yönelik çok büyük yatırımlar yapıldı. Bu yatırımların sonuçlarını 2020 olimpiyat oyunlarında gördük İnşallah bu tesislerimizle beraber Allah nasip ederse biz de sporcular yetiştireceğiz ve şampiyonlar Mamak’tan çıkar diyeceğiz. Genç dostu şehir Mamak olarak spora sporcuya önem veriyor ve gençlik ve spor yatırımları yapmaya devam ediyoruz. Sporu Mamak’ta hayatın bir parçası haline getirmek için çalışıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımızın ilçemize yaptığı desteklerle beraber hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz. Buz paten pistimizle sizlere çocuklarımıza buz pateni yapmanın keyfini ve heyecanını yaşayacağımız güzel bir tesis kazandırıyoruz. Artık buz pateni yapmak isteyenlerin başka bir yere gitmesine gerek yok burada 7’den 70’e herkese buz paten tesisimiz hizmet verecek. Nasıl yüzme bilmeyen kalmasın dediysek paten kullanmayı da bilmeyen kalmasın diyoruz. 420 metre² bir alanda inşa ettiğimiz uluslararası standartlardaki buz pateni tesisimiz geleceğin şampiyonlarına hazırlık olacak. Güzel Mamak’ımızın çok daha güzel imkanlara sahip olması için çalışıyoruz. Buz paten pistinde spor yapmak isteyenlere öğrenmek isteyenlere de kurslar açacağız. İlkbaharla birlikte pistimizin üzerini kapatacağız ve 365 gün faaliyet göstermeye devam edeceğiz. Buz hokeyi takımları buz pistimizde antrenman yapabilecekler onları gören diğer çocuklarda paten öğrenecekler ve yetenekli şampiyonlar buradan çıkacak İnşallah. Kışın spor yapmalarını sağlamak için buz pistimizle birlikte Elmadağ kayak merkezine öğrencilerimizi götürmeye ve dersler vermeye başladık. Sömestr tatili boyunca devam edecek. Bu duygu ve düşüncelerle buz pistimizin hayırlı olmasını gençlerimizin burada spor yapmasını istiyorum sömestr tatilinde bir karne hediyesi olarak da düşündüğüm buz pistimizin hayırlı olmasını diliyor hepinizi saygılarımla selamlıyorum sağ olun var olun Allah’a emanet olun” dedi.

Her hafta bir hizmet mutluluğu yaşıyoruz

Eser ve hizmet üretmeye devam edeceklerini dile getiren Ak Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, “Ankara’da bir tane paten pistimiz vardı bilirsiniz Bahçelievler’de maalesef şuan hizmet vermiyor kapatıldı. Ama şükür ki yine Ak Parti belediyeleri Mamak’ta buz paten pistini açtı ve bir ihtiyacı giderme noktasında yine gereğini yaptı. Buz paten pistimizin hayırlara vesile olmasını diliyor ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Mamak Başkan Köse ile ilkleri yaşadı

Mamak’ta ilklerin yapıldığına şahit olduğunu belirten MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, “Bu hizmetin açılışında başta Mamak Belediye Başkanı Murat Köse olmak üzere tüm emeği geçen görevlilere bir Mamaklı olarak çok teşekkür ediyorum” dedi.