Balâ geleneksel Saya (Köse) gezmesi! Saya gezmesi nedir? Keçiören Belediye Haberleri....

Ankara Balâ’da gerçekleştirilecek olan Geleneksel Saya Gezmesi, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Balâ Belediye Başkanı Ahmet Buran ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla BUGÜN gerçekleştirilecektir.

GELENEKSEL SAYA GEZMESİ NEDİR?

‘Saya’ veya ‘Sayagan’ geleneği Orta Asya'dan Anadolu'ya taşınan geleneklerimizden biridir. Türk ve Altay kültüründe, özellikle hayvancılıkla uğraşan toplumlarda bir çeşit bereket töreni olarak kutlanmıştır. Yer ruhlarını/ iyileri memnun ederek hayvanların döl bereketinin artırılması inancıyla, bayramın koruyucu ruhu olan ‘Saya Han’ adına düzenlenmiştir. Anadolu'daki Saya Gezmesi veya Koyunun Yüzü denilen bu şenlikler eski Türk inançlarındandır. Anadolu'ya gelen Oğuz Türkmen boyları eski inançlara, İslami unsurları da katmışlardır.

Yörelere göre değişiklik gösteren Saya Gezmesi şu şekilde icra edilir: Yeni yılın çobanları yanlarına aldıkları gençlerle bir Saya Grubu kurar. Bu grupta genellikle dede, Arap, gelin ve deve rolü yapan oyuncular yer alır. Gençler tanınmayacak şekilde bu kıyafetleri bürünerek kapı kapı dolaşmaya başlar. Seyirlik oyun oynayarak ve mani söyleyerek evleri gezer, bahşiş toplarlar. Bu bahşiş; para, un yağ, bulgur şeklinde olabilir. Bu şekilde her evden toplanan malzemelerle yemek yapılır; müzikli, oyunlu ve seyirlikli eğlence düzenlenir.​