9 bin 500 ton Atık Geri Dönüşüme kazandırıldı! Çankaya Belediyesi Haberleri...

Geri dönüştürülebilen atıkları yıl boyunca toplayan Çankaya Belediyesi, 2021 yılında 9 bin 500 ton atığı toplayarak ekonomiye kazandırdı. Çevreyi korumaya yönelik çalışmalarını aralıksız ve planlı şekilde sürdüren Çankaya Belediyesi, 2021 yılını da dolu dolu geçirdi.

Çankaya Belediyesi çevreyi ve doğayı korumaya yönelik çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Çankaya Belediyesi, yıl boyunca toplam 9 bin 500 ton geri dönüştürülebilen atık topladı. Kağıt, cam, plastik, metal gibi farklı türlerden atıklar geri dönüşüm merkezlerinde dönüştürülerek ekonomiye önemli ölçüde katkı sağlanıyor. Sokaklara konan atık konteynerlerinin yanı sıra iç mekan geri dönüşüm kutularıyla da toplama işlemini destekleyen Çankaya Belediyesi, 2021 de 3 bin adet iç mekan kutusunu uygun alanlara yerleştirdi. Site ve apartmanlarda bilgilendirme çalışmaları da yürüten Belediye ekipleri, son dönemde artırdığı giysi kumbaralarının sayısını da 622 ye çıkardı.

1. SINIF ATIK GETİRME MERKEZİ

Atıkların çöp olmak yerine geri kazanılabilmesi için çalışmalarını yürüten Çankaya Belediyesinin kurduğu 1. sınıf atık getirme merkezi de Birlik Mahallesi’nde hizmet veriyor. Kağıt, plastik, metal, cam, tekstil atıkları, atık piller, atık elektrikli ve elektronik eşyalar, atık ilaçlar, bitkisel atık yağlar ve ömrünü tamamlamış lastikler gibi geri dönüşebilir tüm atıkların bırakılabildiği merkezde toplanan atıklarda geri dönüşüme kazandırılıyor.