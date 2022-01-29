Mehmetçikten teröristlere darbe! Gündem Haberleri...

Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçik'in sızma girişimindeki teröristlere aman vermediğini duyurdu. Mehmetçik, sınırda ve ötesinde ülkenin bölünmez bütünlüğünü korumak için yoğun bir mesai harcıyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.