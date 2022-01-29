Mehmetçikten teröristlere darbe! Gündem Haberleri...

Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçik'in sızma girişimindeki teröristlere aman vermediğini duyurdu. Mehmetçik, sınırda ve ötesinde ülkenin bölünmez bütünlüğünü korumak için yoğun bir mesai harcıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanıldı.