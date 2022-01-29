29 Oca 2022 - 12:24- Gündem G: 29 Oca 2022 - 12:26

Nilay Dorsa'dan '40 bin' Güzellik Bakımı Yaptırdı...

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Manken Nilay Dorsa, güzelliğini korumak için Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Mutlu’nun kapısını çaldı.

Nilay Dorsa'dan '40 bin' Güzellik Bakımı Yaptırdı... mask
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Manken Nilay Dorsa, güzelliğini korumak için Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Mutlu’nun kapısını çaldı. Geçtiğimiz haftalarda 40 yaşına basan Dorsa, “40 bin bakımına geldim” diye espri yaptı.

Ünlü manken, oyuncu ve şarkıcı Nilay Dorsa, gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla adını duyuran Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Mutlu’nun Bursa’daki kliniğinde ortaya çıktı. Güzelliğiyle yıllara meydan okumak için Dr. Mutlu’ya danışan Dorsa, “Artık genç değilim. 40 bin bakım zamanım geldi...” diye espri yaptı. Ünlü güzel, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği doğumgünü partisiyle 40 yaşına basmıştı.

DR. ÖMER MUTLU’DAN ÖVGÜ

Kendisine muayene olan Nilay Dorsa’ya acil bir müdaheleye ihtiyacı olmadığını ileten Op. Dr. Ömer Mutlu, ünlü modeli çok mutlu etti. Belirli zamanlarda yüzüne botoks yaptırdığını itiraf eden Dorsa, ilerleyen yıllarda gerektiğinde bıçak altına yatmaktan çekinmeyeceğini dile getirdi. Dr Mutlu da, ünlü modelin operasyonlarını ne zaman isterse memnuniyetle yapabileceğini belirtti.

# Nilay Dorsa, Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Mutlu

29 Oca 2022 - 12:24 - Gündem

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