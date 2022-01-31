31 Oca 2022 - 00:11- Gündem G: 31 Oca 2022 - 00:12

Bakan Soylu: "Çocuktan al haberi!"

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı paylaşımda "Çocuk, Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına "hain" demiş. "Çocuktan al haber
Bakan Soylu: "Çocuktan al haberi!" mask
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı paylaşımda "Çocuk, Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına "hain" demiş. "Çocuktan al haberi"" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir çocuk ağlar, Cumhurbaşkanı merak eder. Çocuk, derdini anlatır ve ardından Cumhurbaşkanımızın elinden mikrofonu kapmak ister. Herkes çocuğun atikliğine tebessüm ederken lider, çocuğu kırmaz... Çocuk, Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına "hain" demiş. "Çocuktan al haberi" ifadelerini kullandı.


 Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü Trabzon'da yapılan toplu açılış töreninde bir çocuğa mikrofon uzatmış, çocuk "Arkadaşlar bu Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain, hain. Burada adam, en iyi adam. Ona oyunuzu verin. En büyük" ifadelerini kullanmıştı.

31 Oca 2022 - 00:11 - Gündem

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