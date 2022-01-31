“Bu hafta ne izlesek?”

Her zevke hitap eden özgün yapımlarıyla izleyicilerine kaliteli zaman vadeden GAİN, “Bu Hafta Ne İzlesek?” bültenini sunar.
1 Şubat Salı
Duran: Mahallede Dengeler Değişiyor
Nefes kesen hikayesi ve farklı sinematografisiyle ekrana bomba gibi düşen Duran’ın bu haftaki bölümünde de tempo yüksek. Duran’ın başı Sedat ile belaya giriyor. Mahallede dengeler Adem’in ölümüyle iyiden iyiye değişiyor. Aslı ise elmasın peşinden gitmeye devam ediyor. Elmas acaba kimde?
3 Şubat Perşembe
Ahmet Mümtaz Taylan ile İstanbul Hesabı – Arka Bahçe: Adres Bu Kez Tarlabaşı
Ahmet Mümtaz Taylan, İstanbul Hesabı’nın 3’üncü sezonunda İstanbul’un “arka bahçesini” ziyaret etmeyi sürdürüyor. Bağcılar’da başlayan yolculuk, geçen hafta Selamsız’da devam etmişti. Bu sefer ise Taylan rotasını Tarlabaşı’na çevriliyor.
4 Şubat Cuma
GAİN Açık Mikrofon: Eleme Turlarında Son Hafta
Türkiye’nin yeni rap yıldızının seçileceği GAİN Açık Mikrofon’da bu hafta eleme turlarının sonuna geliniyor. Birbirinden yetenekli adaylar sahnede giderek yıldızlaşıyor; 100 bin lira para ödülü ve ışıl ışıl bir kariyere doğru heyecan giderek tırmanıyor. Bu bölümde, Tepki’nin rap performansı ve Ceza’nın teknik yönlendirmeleri yarışmaya damga vuruyor.
Dayı Şov: Her Cuma Canlı Yayında Ücretsiz
Türkiye’nin tek canlı talk show programı Dayı Şov, her Cuma olduğu gibi yine dolu dolu geliyor. Ekranların en delikanlı şovmeni Dayı, Hülya Avşar’dan Gülşen’e, Enis Arıkan’dan Okan Bayülgen’e bugüne kadar ağırladığı birbirinden ünlü ve renkli konuklarına yenilerini ekliyor. Dayımız yine “kafasına göre”…
5 Şubat Cumartesi
Yaşıma Başıma Bakmadan: Snooker Aşığı Fatma Teyze ile Tanışın!
88 yaşındaki Fatma Teyze’nin Eurosport izlemeden geçirdiği bir gün yok. En büyük zevki de snooker! Papyonla oynanan ‘temiz’ sporlardan bisiklete kadar her branşın kurallarını ve tüm sporcuların özel hayatlarını adı gibi biliyor. İleri yaşlarına rağmen tutkularından vazgeçmeyenlerin hikayeleri Cumartesi gününü ilhamla dolduracak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.