“Bu hafta ne izlesek?”

Her zevke hitap eden özgün yapımlarıyla izleyicilerine kaliteli zaman vadeden GAİN, “Bu Hafta Ne İzlesek?” bültenini sunar.

1 Şubat Salı

Duran: Mahallede Dengeler Değişiyor

Nefes kesen hikayesi ve farklı sinematografisiyle ekrana bomba gibi düşen Duran’ın bu haftaki bölümünde de tempo yüksek. Duran’ın başı Sedat ile belaya giriyor. Mahallede dengeler Adem’in ölümüyle iyiden iyiye değişiyor. Aslı ise elmasın peşinden gitmeye devam ediyor. Elmas acaba kimde?

3 Şubat Perşembe

Ahmet Mümtaz Taylan ile İstanbul Hesabı – Arka Bahçe: Adres Bu Kez Tarlabaşı

Ahmet Mümtaz Taylan, İstanbul Hesabı’nın 3’üncü sezonunda İstanbul’un “arka bahçesini” ziyaret etmeyi sürdürüyor. Bağcılar’da başlayan yolculuk, geçen hafta Selamsız’da devam etmişti. Bu sefer ise Taylan rotasını Tarlabaşı’na çevriliyor.

4 Şubat Cuma

GAİN Açık Mikrofon: Eleme Turlarında Son Hafta

Türkiye’nin yeni rap yıldızının seçileceği GAİN Açık Mikrofon’da bu hafta eleme turlarının sonuna geliniyor. Birbirinden yetenekli adaylar sahnede giderek yıldızlaşıyor; 100 bin lira para ödülü ve ışıl ışıl bir kariyere doğru heyecan giderek tırmanıyor. Bu bölümde, Tepki’nin rap performansı ve Ceza’nın teknik yönlendirmeleri yarışmaya damga vuruyor.

Dayı Şov: Her Cuma Canlı Yayında Ücretsiz

Türkiye’nin tek canlı talk show programı Dayı Şov, her Cuma olduğu gibi yine dolu dolu geliyor. Ekranların en delikanlı şovmeni Dayı, Hülya Avşar’dan Gülşen’e, Enis Arıkan’dan Okan Bayülgen’e bugüne kadar ağırladığı birbirinden ünlü ve renkli konuklarına yenilerini ekliyor. Dayımız yine “kafasına göre”…

5 Şubat Cumartesi

Yaşıma Başıma Bakmadan: Snooker Aşığı Fatma Teyze ile Tanışın!

88 yaşındaki Fatma Teyze’nin Eurosport izlemeden geçirdiği bir gün yok. En büyük zevki de snooker! Papyonla oynanan ‘temiz’ sporlardan bisiklete kadar her branşın kurallarını ve tüm sporcuların özel hayatlarını adı gibi biliyor. İleri yaşlarına rağmen tutkularından vazgeçmeyenlerin hikayeleri Cumartesi gününü ilhamla dolduracak.