Tuvalet fobisi nedir? Salgınla neden artış gösterdi! Tuvalette ne kadar durulmalı?

Dışarıda tuvalet kullanamayan ve fobi yaşayan insan sayısı salgınla birlikte daha çok arttı. Bu durumun utangaç mesane sendromu olarak tanımlandığını belirten uzmanlar, insanların kendilerine hastalık bulaşacağı gibi endişe ve paranoyalar yaşadıklarını, tuvalet kullanmamak için de sıvı tüketmediklerini ve yemek yemediklerini ifade ediyor. Uzmanlar, tuvalet kullanmamak için yeterli seviyede sıvı tüketmemenin başta böbrek yetmezliği ve üreme sorunları gibi birçok hastalığa yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Başka hastalıklara davetiye çıkarıyor

Dışarıda tuvalete gidemeyen, tuvalet fobisi yaşayan insan sayısının hayli fazla olduğuna dikkat çeken Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, “Utangaç mesane sendromu adı verilen rahatsızlık salgınla birlikte daha da arttı. Evi dışındaki tuvaletleri kullanmak istemeyen insanlar önlem olarak su içmiyor. Bu hastalık başka sağlık sorunlarına da davetiye çıkarıyor.” dedi

Endişeler ve paranoyalar etkili oluyor

Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, insanların tuvalet ihtiyaçlarını giderdikleri zaman kendilerine hastalık bulaşacağını ve birilerinin kendilerini izleyeceğini düşündüğünü söyledi ve sözlerini şöyle tamamladı:

“Bütün bu endişeleri, paranoyaları ya da çeşitli takıntıları bu kaygının ve korkunun temelinde yatan sebepler olarak sıralayabiliriz. Bu yüzden yemek yemeyen, su içmeyen ya da birçok planını erteleyen, iptal eden ve mesleğinde dahi zorluklar yaşayan insanlar var. Yeterince sıvı almayan hastalarda böbrek yetmezliği ve üremeye kadar birçok hastalık oluşabilir. Böbrek taşları daha fazla görülür, bu tür hastalarda idrar yolu hastalıkları daha sık karşılaşılabilir.”