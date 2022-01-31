Keçiören belediyesinden güreşçilere destek...

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen hediye takdim töreninde Bağlumspor Güreş Takımı’nın 4-20 yaş grubu sporcularına ve antrenörlerine temel spor ekipmanları hediye edildi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altıok’un katılımıyla gerçekleştirilen törende spora ve sporcuya verilen desteklerin devam edeceği kaydedildi.

Taha Akgül Spor Salonu’ndaki minderde çeşitli gösterilerde bulunan sporcularla bir süre sohbet eden Başkan Altınok, amatör spor kulüplerine malzeme desteği vermeye devam edeceklerini belirterek, “Ciddi bir spor altyapımız var. Ankara’da hiçbir belediyede olmayan spor tesisleri, yüzme havuzları, fitness merkezleri bizde var. Dünya yüzme olimpiyatlarının standartlarında bir yüzme havuzumuz var. Yürüyüş yolları, voleybol, basketbol sahaları, tenis alanları, bisiklet yollarımız var. Bundan sonra da sporcuya olan desteğimiz sürecek, standartları yüksek yeni sportif yatırımları Keçiören’e kazandırmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ediyoruz.”

Genç güreşçilere bir dizi tavsiyelerde de bulunan Altınok şunları söyledi:

“Gençler ve çocuklar devletlerin ve milletlerin geleceğidir. İçinizden dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkacak. ‘Bir Türk dünyaya bedeldir’. En iyisini yapmalısınız. Çalışacaksınız, hocalarımız sizleri yetiştirecek ve geleceğe hazırlayacak. Tüm benliğinizle kendinizi güreşe vermeniz lazım. Her turnuvada Keçiören’i şampiyon yapacaksınız. Size şampiyon olmak ve başarılı olmak yakışır. Size Türk bayrağını gönderde dalgalandırmak yakışır. Başarı sevmekten ve çok çalışmaktan geçer, başarılı olmanın yolu budur. Aynı zamanda okulunuzun en başarılısı olmak için de gayret göstermelisiniz.”