Allahyar resmen Hull City'de

Fenerbahçe'nin İranlı golcüsü Allahyar Sayyadmanesh, Hull City'e transfer oldu. Fenerbahçe'nin 750 bin Euro'ya kadrosuna kattığı golcü oyuncu Allahyar Sayyadmanesh, sezon sonuna kadar ünlü TV'ci Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Championship takımlarından Hull City’e kiralandı.
Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada resmi imzaların bugün atıldığı ve transfer sürecinin tamamlandığı ifade edilirken,
Allahyar Sayyadmanesh'e başarı dilekleri iletildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.