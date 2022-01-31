31 Oca 2022 - 23:03- Spor G: 31 Oca 2022 - 23:04

Allahyar resmen Hull City'de

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Fenerbahçe'nin İranlı golcüsü Allahyar Sayyadmanesh, Hull City'e transfer oldu.
Allahyar resmen Hull City'de mask
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Fenerbahçe'nin İranlı golcüsü Allahyar Sayyadmanesh, Hull City'e transfer oldu. Fenerbahçe'nin 750 bin Euro'ya kadrosuna kattığı golcü oyuncu Allahyar Sayyadmanesh, sezon sonuna kadar ünlü TV'ci Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Championship takımlarından Hull City’e kiralandı.

Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada resmi imzaların bugün atıldığı ve transfer sürecinin tamamlandığı ifade edilirken,
Allahyar Sayyadmanesh'e başarı dilekleri iletildi.
# Hull City, Allahyar Sayyadmanesh, fenerbahçe

31 Oca 2022 - 23:03 - Spor

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