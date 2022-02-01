Kanser nasıl erken teşhis edilir? Kanser kan testinde belli olur mu? Kanserde erken teşhis hayat kurtarır mı?

Kanser hücreleri normal fonksiyonlarını sürdüren hücrelerin dış etkenler, sentetik yemek katkıları, tütsülenmiş gıdalar, alkol, sigara gibi kanserojen etkiler sonucunda değişime uğraması sonucu oluşur. Kanser gelişimini tetiklenmiş durumların yanı sıra vücutta kan, sinir, kas, beyin ve tüm diğer organlarda kansorejen değişimle anormal hücre gelişimleri meydana gelebilir. Birçok kanser türünün erken tanıyla tedavisinin mümkün olduğunu söyleyen DoktorTakvimi.com uzmanlarından Op. Dr. Süleyman Deniz Kahraman, tarama ve korunma yöntemleriyle en sık görülen kanserlerin önüne geçilebileceğini hatırlatıyor.

Akciğer kanserinden tütün ve benzeri ürünlerinin kullanımının kısıtlanması ile korunmanın mümkün olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Kahraman, “ Meme, kolon, mide ve prostat ile rahim kanserlerinde tarama ile yani belirli periyodlar ile hekim kontrolünde erken teşhis ile ölümler azaltılabilir. Meme kanserinde aile öyküsü, menarj (aylık periyodun erken yaşta ya da geç yaşta başlaması, erken menopoz, meme muayenesinde kitlesel oluşum gözlenmesi, anormal meme ucu akıntısı ve meme derisinde değişim, çökme bireyi şüphelendirmelidir.

Bu belirtileri gözlemleyen kişiler hemen, 40 yaş üstü her kadın ise meme taramaları için genel cerrahi uzmanına muayeneye gitmelidir” diyor. Kolon kanserinde de aile öyküsü önem taşıyor. Bunun yanı sıra dışkılama sıklığında-şeklinde değişim olması, dışkıda kan görülmesi de kolon kanserinin belirtisi olabiliyor. Bu durumlarda mutlaka bir doktora danışılmasının gerektiğini hatırlatan Op. Dr. Kahraman, 50 yaş üstü kişilerin düzenli olarak gaitada gizli kan, kolonoskopi, endoskopi görüntüleme taramalarını yaptırmasını öneriyor.

Bu belirtilere dikkat!

Birçok kanser türünde olduğu gibi rahim kanserinde de aile öyküsünün dikkate alınması gerekiyor. Vajinal kanama, rahimden karına bası, vajen girişinde kitlesel oluşum varsa bu kişilerin kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarına gitmesi, 30 yaş üstü kişilerin de düzenli olarak smear testi yaptırarak rahim kanserine karşı önlem alması gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Kahraman, diğer kanser türlerindeki belirtileri ise şöyle sıralıyor: “Prostat kanserinde idrar yapmada zorluk, idrar yapma hissi olup yapamamak, büyük abdest sırasında prostata bası hissi gibi belirtiler görülüyor. Lösemi, lenfoma gibi kan hücrelerinin ve lenf bezlerinin kanserler ise vücutta kan ve lenf bezlerinin fonksiyonlarında anormalleşme ile vücut savunma sisteminde değişim ile ortaya çıkan ateş, halsizlik, hastalıkların ağır seyretmesi ve iyileşmelerin olmaması gibi semptomlarla kendini belli ediyor. Lenfoma vücutta lenf bezlerindeki anormal ağrısız büyümesi, geceleri atleti ıslatacak kadar terleme, kilo kaybı gibi semptomlar, uzayan iyileşme süreleriyle karşılaşılıyor. Kanserde erken tanı ve tarama hayat kurtarır. Bu nedenle taramalarınızı lütfen aksatmayın.”