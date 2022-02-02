Çocuklarda Cinsiyetçi Davranış Etkileri! Oyunlarla çocuğun cinsiyeti arasında nasıl bir ilişki vardır?

İşte bu noktada Öğrenci Koçu Murat Karcıoğlu, ebeveynler olarak cinsiyet klişelerini yok edemeyeceğimizi ama cinsiyete bağlı klişelerin etkilerini çocuklarımız üzerinde daha aza indirebilmemizi sağlayacak altın kuralı sıraladı:

10 Altın Kural

Çocuğunuzun karşı cinsten arkadaşları olmasını destekleyin. Çocuğunuzun karşı cinsten akranları ile bir arada oyun oynamalarına, vakit geçirmelerine fırsat sunacak etkinlikler planlayın.

Cinsiyet klişelerine bağlı etiketlemelerde çocuğunuz bu klişelere uygun davranmadığında akran zorbalığına maruz kalacaktır. Çocuğunuzla zorbalık hakkında konuşun ve akranlarından gelen zorbalıkla mücadele etmesinde yol gösterici olun.

Çocuğunuza cinsiyetine bağlı pembe ve mavi gibi hep aynı renk kıyafetler ile üzerinde “Babasının Aslan Parçası, Annesinin Prensesi…” gibi kıyafetlerin çocuğun dolabındaki yerini azaltın.

Çocuğunuzun cinsiyete bağlı bir klişe söylediğinde anında düzeltin. Cinsiyete bağlı genellemelerin yanlış olduğunu, aynı cinsiyette olan bireylerin hepsinde bu özelliğin olmadığı, karşı cinste de bu cinsiyetle açıkladığı davranışın olabileceğini söyleyin ve yakın çevrenizden örneklerle bu durumu somutlayın.

Cinsiyete bağlı olarak çocukları bir sıraya koymaya, gruplara ayırmamaya, onları bir renge boyamamaya özen gösterin.

Çocuklara evde verilen vazifelerde cinsiyete dayalı görev dağılımından uzak durmaya çalışın.

Babaların kız çocuklarıyla annelerin erkek çocuklarıyla geçirdikleri “kaliteli zamanı” artırmaları önemli.

Erkek çocuklarınız ile duyguları üzerine konuşun. Bu çocuğun duygularını tanımasını, duyguları ile başa çıkmasını sağlarken öte yandan duyguların bastırılması ile ortaya çıkan şiddet ve saldırganlık eğilimlerinin önüne geçmiş olacaksınız. Kız çocukları ile küçük yaştan itibaren sayılar üzerine konuşmak iler ki dönemlerde kızların erkeklere kıyasla matematikte başarısız olduğuna dair geliştirilen cinsiyet klişesinin doğurabileceği başarısızlığı önler.

Oyuncak seçimlerinde cinsiyet klişelerinin dışına çıkın. Oyuncak araba, oyuncak bebek, lego, rubik zekâ küpleri, inşaat ve mutfak oyuncakları… Çocuğun bilişsel, duyusal ve sosyal alanlarda becerilerinin gelişmesine katkı sağlar.