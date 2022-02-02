Doğal Ürünler pazarı Bilkent Center’da! Bilkent Center nasıl gidilir? Bilkent Center saat kaçta açılıyor?

Bilkent Center, gelenekselleşen Doğal Ürünler Pazarı’nda en doğal lezzetleri 3-6 Şubat tarihleri arasında ziyaretçileri ile buluşturuyor.

Yerli üreticiyi desteklemek ve sağlıklı, ev yapımı ürünleri ziyaretçilerle buluşturmak amacıyla düzenlenen Doğal Ürünler Pazarı, 3-6 Şubat tarihleri arasında Bilkent Center’da konforlu ve güvenli alışverişin adresi olacak.

Doğal ve el yapımı lezzetlerin ziyaretçilerle buluşacağı Doğal Ürünler Pazarı; zeytinyağı, kuruyemiş, reçel ve sağlıklı atıştırmalıklar gibi ürünler de dahil olmak üzere pek çok farklı lezzete ulaşmak isteyen ziyaretçileri Bilkent Center’a bekliyor.

Tarih: 3-6 Şubat

Yer: Bilkent Center Giriş kat

Bilkent Center AVM Yönetim Ofisi; 1597. Cad. Bina No:3 06533 Ankara

Tel: (0312) 266 05 16 (pbx)

Faks: (0312) 266 05 19

Çalışma saatleri:

7/24 10:00 - 22:00

Lokasyon:

Bilkent yerleşkesinin kent merkezine uzaklığı yaklaşık 12 km, şehirlerarası otobüs terminaline uzaklığı yaklaşık 5 km, tren garına uzaklığı yaklaşık 8 km, Esenboğa Havalimanı’na uzaklığı ise yaklaşık 36 km’dir.

Bilkent yerleşkesine ulaşım, Eskişehir Yolu’ndan köprülü bir kavşak bağlantısı ile sağlanmaktadır. Bilkent Center’a kendi aracınız haricinde minibüs ve metro ile de ulaşabilirsiniz.

Minibüs ile Ulaşım: Denizciler Caddesi’nden kalkan minibüsler, Sıhhiye Köprüsü’nden Konya Yolu ve ardından AŞTİ, Eskişehir Yolu istikametinden geçip Bilkent Köprüsü’nden dönerek Bilkent Center’a ulaşımı sağlamaktadır.

Metro ile Ulaşım: Kızılay Çayyolu hattı üzerindeki Bilkent metro durağında indikten sonra duraktan kalkan Bilkent otobüsleri ile Bilkent Center’a kolayca ulaşılabilirsiniz.