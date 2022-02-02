Vatandaşların Uğrak Noktası ‘‘Pursaklar Mahalle Konakları’’

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe halkının sosyal hayatına canlılık kazandırmak, taziye, bayramlaşma, mevlit okutma, kına, toplantı, asker uğurlama, hanımlar matinesi ve özel programlarda kullanılması amacıyla iki ayrı salon konsepti ile Pursaklar Belediyesi tarafından inşa edilen Mahalle Konakları’nda vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.
Bu kapsamda sık sık mahalle konaklarını ziyaret eden Başkan Ertuğrul Çetin ve İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Karşıyaka Mahalle Konağını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet edip, ilçe sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.
‘‘Mahalle konakları büyük bir teveccüh kazandı.’’
Mahalle Konakları’nın, ilçe halkı tarafından büyük bir teveccüh kazandığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Mahallelerimizde önemli bir ihtiyacı karşılayan ve ilçe sakinlerimizin büyük teveccühünü kazanan mahalle konaklarımız, büyük bir teveccüh kazandı. Bizlerde İlçe Kaymakamımız Mehmet Yıldız ile birlikte Karşıyaka Mahalle Konağımızda hemşehrilerimizle bir araya gelerek sohbet ettik’’ dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.