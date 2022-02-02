02 Şub 2022 - 13:05- Yaşam G: 02 Şub 2022 - 13:06

Gece Açlığı Nedir! Çabuk Kilo Vermek İçin Ne Yapmak Gerek? Evde Zayıflamak için ne yapmalıyız?

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Hızlı Kilo Vermenin En Kolay Hali Gece Açlığı! Gecenin ilerleyen saatlerinde ortaya çıkan ve “kontrolsüz yeme davranışı” olarak tanımlanan gece yemek yeme durumu stres gibi psikolojik nedenler yüzünden ortaya çıktığı uzmanlar tarafından belirtilmiştir.
Gece Açlığı Nedir! Çabuk Kilo Vermek İçin Ne Yapmak Gerek? Evde Zayıflamak için ne yapmalıyız? mask
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Detoks ve Yaşam Danışmanı Meltem Şarkışlalı konu hakkında bilgiler verdi. Hissedilen açlık asla kesin değil!

Duygusal açlık olarak bilinen bu yeme davranışı tamamen kişinin kendini durmaması ve yemeğe abanması ile gerçekleşir. Kötü düşünceleri ve stresi bastırmak için yemeyi kullanır.

Gece açlığı kilo vermenizi ateşler!

Akşam saat 6’dan sonra hiçbir şey yememeliyiz. Burada hücrelerin kendini yenilemeleri için, vücudun sindirimle uğraşmaması açlık için çok önemlidir. Glikojen depolarının boşalması ile vücut açlık sırasında ilk olarak depolanmış yağlarınızı parçalar. Bu da kalıplaşmış yağların azalmasına neden olur, gece açlığında bu durumu sağlamış olup bölgesel yağlarımızdan daha hızlı kurtulabiliriz.

Salgılanan açlık hormonu ile beyin hücrelere açlık durumunu sinyaller ve bu sinyal ile birlikte vücut yoksunluk hissederek depoları kullanır. Bu depoların kullanılması ise kişiye otomatik kilo kaybettirir.

Yaşlılık karşıtı açlık!

Aynı zamanda kişilerin 6’dan sonra yemek yememesi uzmanlar tarafından da kanıtlanmıştır. Daha az yorulan organlar ve hücreler kendilerini sürekli yenilediği için daha genç ve dinç kalır. Bu sayede cilt elastikiyetini erken yaşta kaybetmez, kendini nemli ve kaygan tutabilir.

Çok yemek istiyorsanız öğlen yiyin!

Tatlı veya başka karbonhidratlı besinler tüketmek istiyorsanız, gün içinde tüketin öğlen saatlerinde yenilen bu besinlerin sindirimleri daha kolay olur. Yemek yemenin saati çok önemlidir. Aynı zamanda yağ yakımını arttırmak istiyorsanız sporun da saati önemlidir. Sabah saatlerinde yapılan spor yağ yakma odaklı olacaktır.

21 gün alışkanlık kırılımını deneyin ve bu problemden kurtulun!

Bireyler 21 gün boyunca 6’dan sonra besin tüketmediğinde, vücut artık gece yemek yeme isteğini bastırır ve bir daha istemez. 

# Gece açlığı, Hızlı kilo vermek, Evde hızlı kilo vermek

02 Şub 2022 - 13:05 - Yaşam

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