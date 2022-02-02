02 Şub 2022 - 14:49- Yaşam G: 02 Şub 2022 - 14:50

Yoğurt yemek Dişleri Beyazlatır mı? Dişlerin Beyazlaması İçin Hangi Vitamin Gerekli? İşte Dişlerinizi Beyazlatan Gıdalar!

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Herkes sağlıklı, inci gibi beyaz bir gülümseme ister. Dişlerinizin biraz parlatılmaya ihtiyacı varsa ancak beyazlatma tedavilerini yaptırmak istemiyorsanız, bazı gıdalar tüketerek dişlerinizi doğal olarak beyazlatabilirsiniz. Lifli bileşeni olan gıdalar doğal diş fırçalama özellikleri içerir. Ek olarak, lekelenme ve çürümeye karşı koruma sağlayıp diş minesini güçlendirmeye yardımcı olurlar.

Yoğurt yemek Dişleri Beyazlatır mı? Dişlerin Beyazlaması İçin Hangi Vitamin Gerekli? İşte Dişlerinizi Beyazlatan Gıdalar! mask
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Dişleri yiyeceklerle doğal olarak güçlendirmenin ve beyazlatmanın yollarını arıyorsanız, dişlerinizi parlatan en iyi yiyeceklerin listesini Dt.Pertev Kökdemir aşağıda sıraladı.

Çilek

Bir çileğin kırmızı lekeli suyuna aldanmayın. Çilek, malik asit olarak bilinen ve yüzeydeki renk bozulmasını doğal olarak gideren bir enzim içerir. Bu meyveyi sık sık tüketerek gülümsemenizi beyazlatabilirsiniz.

Elma

Sadece bir elmayı ısırmak diş etlerinizi güçlendirmeye yardımcı olur ve meyvenin yüksek su içeriği tükürük üretimini artırır. Ağzınızdaki ekstra tükürük, renk bozulmasına neden olan bakterileri temizler.

Karbonat

Arada bir, dişlerinizi fırçalamak için karbonatlı diş macunu kullanabilirsiniz. Karbonat, plak ve yüzey lekelerini temizleyerek dişlerde ağartma maddesi gibi davranır.

Kereviz ve Havuç

Bu sebzelerin yüksek su içeriği dişlerinize de faydalıdır. Yüksek su içeriği ve lifli yapı diş yüzeyindeki kalıntıları temizler ve gevrek yapılarından dolayı dişlerinizin lekelerden arınmasına yardımcı olur

Süt Ürünleri

Peynir, yoğurt ve süt gibi ürünler, diş minesini güçlendiren kalsiyum içeriğinden zengindir. Ayrıca peynir kazein içeriği ile dişleri çürüklere karşı korurken dişlerinizin bütünlüğünü korumaya destek verir.

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02 Şub 2022 - 14:49 - Yaşam

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