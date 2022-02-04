Ölen bir kişinin banka hesapları nasıl öğrenilir? E-Devlet Üzerinde Yeni Hizmet! İşte Detaylar...

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, "murise ait mevduat-katılım fonu hesabı bulunan banka sorgulama" hizmetinin e-Devlet Kapısı üzerinden verilmeye başlandığını duyurdu.

Miras bırakan kişinin (muris) hangi bankada hesabı olduğunu bankaya giderek öğrenme devri e-devlet eklenen yeni bir hizmetle daha sona eriyor.

e-Devlet kapısı üzerinden murise ait mevduat/katılım fonu hesabı bulunan bankaları sorgulanabilecek. Konuyla ilgili paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, ilk etapta Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği tarafından, başvuranla muris arasında veraset ilişkisi kontrolü yapılıyor, sonrasında ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bankalardan derlenen veriler üzerinden, başvuru sahibi vatandaşlara, mirasçısı oldukları kişilerin hangi bankada hesabının olduğu bilgisi sunulduğunu belirtti. Bu hizmetle varislerin artık mahkemeler veya Türkiye Noterler Birliğinden alınan veraset ilamları ile miras bırakanların (murislerinin) banka hesaplarını e-Devlet Kapısı üzerinde görebileceği ifade edildi.