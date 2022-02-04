Turizmde 'öner-kazan' kampanyası

"10 bin TL’lik bir tatili 5 bin TL’ye nasıl alırsınız?" sloganıyla hayata geçirilen kampanyada, tatilciler adeta bir acenta gibi, getirdiği arkadaşından tatil komisyonu kazanıyor.

Türkiye’de artan enflasyon maliyetleri, döviz kurlarındaki dalgalanmalar gibi sebeplerle, turizm sektöründe yükselen konaklama fiyatları, Holimax’i yeni bir kampanya arayışına yöneltti.

Turizm sektöründe ilk defa kullanılan "Öner Kazan" sistemi ile hazırladığı kampanyasını tatilcilerin beğenisine sundu.

Kampanyadan faydalanmak için ön rezervasyonla seçtiği tatilin yüzde 50’sini ödeyecek olan tatilciler, diğer yüzde 50 ödemeye kadar tatil rezervasyonu yapmaya aracılık ettiği her kişi için yüzde 5 bonus kazanacak. Bu bonuslarla birlikte diğer yüzde 50’sini ödemekten de feragat edebilecek. Tatil maliyetinin üzerinde bonus kazanan kişiler olursa da, bir sonraki tatili için o bonuslarını kullanabilecek.

Maliyetlerin artmasıyla birlikte, tatilcileri yüksek fiyatlı tatil yapma derdinden kurtarmak için hazırlanan kampanya, şimdiden tüketicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Holimax Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, “Bu kampanya modeliyle, her tatilci bizim için adeta bir turizm acentesi oluyor. Her önerdikleri kişi için yüzde 5 komisyon bonusu alacak olan tatilciler, cüzdanlarında biriken miktarlarla tatillerini çok ucuza getirebiliyorlar”dedi.