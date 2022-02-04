04 Şub 2022 - 13:55- Belediyeler G: 04 Şub 2022 - 13:56

Ankara Gölbaşı Belediyesi'nde en düşük ücret 5 bin 55 lira

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 2022 yılı ücretlerini açıklayan Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 2022 yılı Ocak ayı itibarı ile Gölba
Ankara Gölbaşı Belediyesi'nde en düşük ücret 5 bin 55 lira mask
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 2022 yılı ücretlerini açıklayan Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 2022 yılı Ocak ayı itibarı ile Gölbaşı Belediyesi’ndeki emekçi çalışma arkadaşlarının alacağı en düşük net ücretin 5 bin 55 lira olarak belirlendiğini söyledi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, belediye çalışanlarına müjdeyi verdi. 2022 yılı ücretlerini açıklayan Başkan Şimşek, 2022 yılı Ocak ayı itibarı ile Gölbaşı Belediyesi’ndeki emekçi çalışma arkadaşlarının alacağı en düşük net ücretin 5.055 TL olarak belirlendiğini söyledi.

Mesai arkadaşlarının ücretlerinde detaylı bir çalışma ile önemli bir iyileştirme yaptıklarını belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, göreve geldikleri günden bu yana verdikleri sözleri tuttuklarını belirtti. ”Bekar, düz personel, yemek ve yakacak dahil, sendika kesintisi yapılmış olarak belediyedeki çalışma arkadaşlarımızın eline geçecek olan maaş miktarı 5.055 TL olacak " diyen Başkan Şimşek, düz personel, yemek ve yakacak yardımı, her aya tekâmül eden ortalama ikramiye tutarı, bayram harçlığı dahil sendika kesintisi sonrası ele geçen maaş ortalaması tutarının ise 5.416 TL olacağını ifade ederek, bu ücretlere dâhil olmayan teknik personel farkları (usta, ustabaşı, şef, amir, şoför, teknisyen, tekniker, mühendis),çocuk yardımları ve öğrenim ödemelerinin personelin durumuna göre yapılacağını söyledi.
# Ankara gölbaşı belediyesi, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek

04 Şub 2022 - 13:55 - Belediyeler

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