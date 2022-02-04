04 Şub 2022 - 13:56- Gündem G: 04 Şub 2022 - 13:57

Otonom robotlar sahada deneniyor

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Tüpraş, rafineri sahalarındaki riskli çalışma ortamlarında yapay zekâ destekli otonom robot uygulamalarını devreye almak üzere test çalışmalarına başladı.
Otonom robotlar sahada deneniyor mask
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Tüpraş, rafineri sahalarındaki riskli çalışma ortamlarında yapay zekâ destekli otonom robot uygulamalarını devreye almak üzere test çalışmalarına başladı.

Tüpraş, robotik teknolojilere yönelik yol haritası kapsamında, üretim sahalarında dijitalleşme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Emniyetli iş anlayışını tüm iş süreçlerinin odağına yerleştiren şirket, rafineri sahalarındaki riskli çalışma ortamlarında yapay zekâ destekli otonom robot uygulamalarını devreye almak üzere test çalışmalarına başladı.

Enerji sektörünün dijitalleşmesinde öncü ve yenilikçi uygulamalara imza atan Tüpraş’ın son adımı Boston Dynamics’in robotu Spot’un sahada denenmesi oldu.

Norveçli unicorn startup Cognite tarafından rafineriye özel sensörlerle donatılmış robotun, düzenli kontrol işlemlerini gerçekleştirmek üzere deneme çalışmaları ilk olarak İzmit Rafinerisi’nde, ardından Kırıkkale Rafinerisi’nde tamamlandı. Saha deneme çalışmalarından elde edilen veriler ve bilgiler ışığında detaylı teknik değerlendirmeyi takiben; çeşitli sahalarda kullanım ihtiyaçları da göz önüne alınarak fizibilite çalışma çalışmaları gerçekleştirilecek.

04 Şub 2022 - 13:56 - Gündem

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