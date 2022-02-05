05 Şub 2022 - 15:36- Gündem G: 05 Şub 2022 - 15:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan Koronavirüse yakalandı!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan Koronavirüse yakalandı! mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COVİD-19 testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
# Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emine erdoğan, koronavirüs

05 Şub 2022 - 15:36 - Gündem

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