Erzurum'da donmuş şelaleye tırmandılar!

Faaliyet gösterdiği her alanda olduğu gibi sporda da öncü bilimsel ve akademik çalışmalara imza atan Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 8.Uluslararası Emrah Özbay Buz ve Kaya Tırmanışı Çalıştayı’nın 4-7 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen ‘buz’ etabı Erzurum’da başladı.

DEÜ mezunu ve 2014 yılında geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybeden Türk Dağcılık Milli Takım Sporcusu ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Emrah Özbay’ın anısına gerçekleştirilen tırmanış, Tortum ve Uzundere’de yapıldı.

7 ülkeden 16 uluslararası sporcunun katıldığı; Dokuz ve Eylül isimleri verilen şelalelerde gerçekleştirilen tırmanışlar nefesleri kesti.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, üniversite olarak dağcılık sporunun gelişmesine ve Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirterek, DEÜ Mezunu mili sporcu Emrah Özbay’ı rahmet ve saygıyla andıklarını ifade etti. Rektör Hotar, DEÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştiren çalıştayın ikinci programının 8-11 Şubat tarihlerinde İzmir Selçuk’ta yapılacağını hatırlatarak, “DEÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanımız Öğr. Gör. Çetin Bayram ve mensuplarımızın yoğun emekleriyle milli mücadelemizin sembol şehirlerinden Erzurum’daki bölümün tamamlanmasının ardından güzel İzmir'imizde bu anlamlı etkinliğin kaya tırmanış etabını düzenleyeceğiz” dedi.