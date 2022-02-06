06 Şub 2022 - 09:39- Spor G: 06 Şub 2022 - 09:40

Niğdeli sporcu Aleyna Türkiye 2. oldu

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Niğdeli sporcu Aleyna Tok, Gençler Salon Türkiye Şampiyonasında Türkiye 2. oldu.

Niğdeli sporcu Aleyna Türkiye 2. oldu mask
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Niğdeli sporcu Aleyna Tok, Gençler Salon Türkiye Şampiyonasında Türkiye 2. oldu. İstanbul'da düzenlenen Gençler Salon Türkiye Şampiyonasında Niğdeli sporcu Aleyna Tok 800 metrede Türkiye 2.'si olarak büyük bir başarıya imza attı. Sporcu Aleyna Tok ve antrenörleri Buket Gezerkaya ve Ahmet Yavuz
tebrik edildi.

06 Şub 2022 - 09:39 - Spor

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