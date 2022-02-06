Niğdeli sporcu Aleyna Türkiye 2. oldu

Niğdeli sporcu Aleyna Tok, Gençler Salon Türkiye Şampiyonasında Türkiye 2. oldu. İstanbul'da düzenlenen Gençler Salon Türkiye Şampiyonasında Niğdeli sporcu Aleyna Tok 800 metrede Türkiye 2.'si olarak büyük bir başarıya imza attı. Sporcu Aleyna Tok ve antrenörleri Buket Gezerkaya ve Ahmet Yavuz
tebrik edildi.
Niğdeli sporcu Aleyna Tok, Gençler Salon Türkiye Şampiyonasında Türkiye 2. oldu. İstanbul'da düzenlenen Gençler Salon Türkiye Şampiyonasında Niğdeli sporcu Aleyna Tok 800 metrede Türkiye 2.'si olarak büyük bir başarıya imza attı. Sporcu Aleyna Tok ve antrenörleri Buket Gezerkaya ve Ahmet Yavuz
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.