Cem Karaca ve Barış Manço Şarkıları Altındağ’da

Altındağ’da unutulmaz bir müzik gecesi yaşandı. Usta sanatçılar Cem Karaca ve Barış Manço şarkılarıyla anıldı.“Devlerin Şarkıları” Altındağ’da yankılandı. Türk pop ve rock müziğinin unutulmaz isimleri Barış Manço ve Cem Karaca, “Devlerin Şarkıları” konseriyle hatırlandılar. Solistler Turgay Bengü ve Sertan Özer tarafından seslendirilen Barış Manço ve Cem Karaca şarkıları, dinleyenlerin büyük beğenisini topladı. Şair Baki Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da katıldı.

“HEM DUYGU DOLU, HEM ÇOK EĞLENCELİ...”

Türk müziğinin iki dev ismini Altındağ’da şarkılarıyla anmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Başkan Asım Balcı “Hepimizin Barış abisi, pop müziğimizin unutulmaz ismi Barış Manço’yu vefatının 23’üncü, rock müziğimizin efsanesi Cem Karaca’yı ise vefatının 18’inci yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. Her ikisi de Şubat ayının ilk günlerinde aramızdan ayrılmıştı. Biz de böyle anlamlı bir gece düzenleyerek her iki ismi de unutulmaz sözleri ve müzikleriyle anmak istedik. Hem çok duygulu hem de çok eğlenceli bir gece yaşadık. Solistlerimize ve bu özel geceye katılan tüm Altındağlı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.