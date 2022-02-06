Adalet'e 12 bin 933 personel alınacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2022 yılında 12 bin 933 personel alınacağını açıkladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yapılan açıklamada, 2022 yılında Personel Genel Müdürlüğü'ne 6 bin 683, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne 5 bin 563, İcra İşleri Dairesi Başkanlığına 500, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na 187 olmak üzere toplam 12 bin 933 sözleşmeli personel alımının yapılacağını müjdeledi.

Bakan Bozdağ açıklamasında, "Adalet Bakanlığına 2022 yılında 12 bin 933 personel alımı yapılacaktır. Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır. Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum" dedi.