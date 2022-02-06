06 Şub 2022 - 11:26- Gündem G: 06 Şub 2022 - 11:32

2022 Eğitim ve Öğretim İkinci dönemin ilk ders zili çalıyor!

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İki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi yarın başıyor.
2022 Eğitim ve Öğretim İkinci dönemin ilk ders zili çalıyor! mask
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İki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi yarın başıyor. 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlayan 2021-2022 eğitim öğretim yılında 24 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili sonrası öğrenciler için yeni dönemin ilk ders zili 7 Şubat Pazartesi günü çalacak.

31 Ocak'ta ataması yapılan 15 bin yeni öğretmen de yarından itibaren atandıkları okullarda görevlerine başlayacak. Yarın okullarında ikinci dönemin ilk gün heyecanını yaşayacak olan öğrenciler için ikinci dönem ara tatili 11-15 Nisan'da olacak.

İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

06 Şub 2022 - 11:26 - Gündem

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