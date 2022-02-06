Dilberay için 60 yaşını izleyip 19 yaşın empatisini kurdu

Bu hafta vizyona giren “Dilberay” filminde başrolü oynayan Büşra Pekin, rolüne hazırlanırken neler yaşadığını anlattı. Pekin, Amerika’dan gerekli malzemeler gelmeyince role kilo alarak hazırlandığını söyledi.

“Dilberay” filminin başrol oyuncusu Büşra Pekin, katıldığı dijital platformdaki televizyon programında, filme ve role nasıl hazırlandığını anlattı. "Rolüme Dilber ablanın videolarını izleyerek hazırlandım" diyen Pekin, "60 yaşını izledim ama 19 yaşının empatisini kurarak o yıllara dönmeye çalıştım” diyerek filmin hazırlık sürecini paylaştı.

Oyunculuk serüveninin Çok Güzel Hareketler Bunlar’da başladığını söyleyen Pekin, bundan mutsuz olmadığını söyledi ve “Konservatuar bitince BKM’de yazıp oynuyorduk, birden TV projesine dönüştü. Anlık olarak hareket edebilme yeteneğimi çok iyi geliştirdim burada” ifadelerini kullandı.

Rolü için kilo alan Pekin, “Rolün bir diğer zor yanı ise şu oldu. Pandemi öncesinde Amerika’dan bazı malzemeler gelecekti ama onlar gelmeyince fiziksel olarak benzeyebilmek için kilo aldım ve role böyle hazırlandım. Daha da iyi oldu” dedi.