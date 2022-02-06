Devlet Bahçeli: "MHP 'Cumhur'un ilkelerine sadık kalacaktır"

Ankara Kızılcahamam'da partisinin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri ile yaptığı ortak toplantı sonrasında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'ye yüklenerek, "Onlar oyun kursun, oyunu bozacak millet iradesi ayaktadır" sözleriyle tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam kampında konuştu. Cumhur İttifakı'nın MHP için Vatan İttifakı olduğunu belirterek, "MHP, Cumhur İttifakı'nın ilkelerine sadık kalacaktır" dedi. "Zillet ittifakı ağır hasarlıdır, kurumuştur, hastadadır" diyerek CHP'ye yüklenen Bahçeli, "Henüz bir masa etrafında nasıl oturacaklarına bile karar verememişlerdir. Ağyarını mani, efradını cami bir şekilde ifade edecek olursak, zillet ittifakı samanlıkta olmayan iğneyi, karanlık odada bulunmayan kara kediyi araya araya tükenecek ve dibi boylayacaktır. Elbette bu da kendi bilecekleri bir şeydir. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz Cuma günü televizyon kanallarından birinde yapmış olduğu değerlendirmede iktidarı eleştireyim derken kazaen serok Ahmet’e vurmuş, sonra da bu şahsın dönemin başbakanı olduğu hatırlatılınca kem küm etmiş, velakin iş işten çoktan geçmiştir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli konuşmasında Millet İttifakı'na da değinerek, "Bir masa etrafında nasıl oturacaklarına bile karar veremediler. Erken seçim yok, seçim 2023 yılının Haziran ayında yapılacak" dedi.

Bahçeli, HDP'nin kapatılmasının vatan ve hukuk namusu olduğunu ifade etti. Bölücülüğün ana yuvası olan HDP, Kış Kartalı Harekatını kınadığını belirten Bahçeli, "Biz de bunların hepsini şiddetle kınıyoruz. Kürt kökenli kardeşlerimizin hedef alındığı namertçe iddia edilmiştir. HDP, düşmana hizmetkardır, Türkiye’nin azgınlaşmış muhalif odağıdır. HDP, PKK’nın gözetleme kulesi, gündüz külahlı gece silahlı siyaset koludur.Terörle mücadelemizi kınayanlar resmen, belgeli, tescilli vatan hainidir. Bunlarla ittifak kuranlar ihanete ortaktır" diye konuştu.

Ayrıca Yunanistan'ın göçmenlere zulmünü de değerlendiren MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İnsan hakları çığlığı atanlar, Yunanistan’ın göçmenlere aklın ve vicdanın almadığı zulümleri, işlediği seri cinayetleri ne zaman görüp gerekli müdahaleyi yapacaklardır? İpsala sınırında 19 masum donarak hayatını kaybetmiştir. Yunanistan insanlık suçu işlemiştir. Bir umutla sınırlara dayanan göçmenler soyulup, eziyet ve işkence görüp ölüme bırakılmıştır. Bu küresel vicdan nerededir? Bu küresel adalet nereye gitmiştir?" diye sordu.