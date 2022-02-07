Her 8 Kadından Birinde Görülüyor! Hastaneye Gitme Korkusu Tanıyı Geciktirmesin !

Hastalığın evresi olayın ciddiyetini belirlemekte ve tedavi şeklini etkilemektedir. Evre ilerledikçe yapılması gereken tetkikler artmakta ve tedavi şekli değişkenlik göstermektedir. Maalesef Covid-19 döneminde, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de insanların günlük alışkanlıklarda değişiklikler oldu. Kalabalık alanlardan uzak durmak isteyen kanser hastalarında virüs nedeni ile korku oluştu. Bu korku ile tanı evresinde gecikmeler olabiliyor. Bu sebeple evre ilerledikçe hastalıkla ilgili beklentiyi olumsuz etkilemektedir.

Meme kanserinde erken tanının birçok olumlu yönü var!

Erken tanı hem hastalıktan beklentiyi olumlu etkilemekte ve hem de maliyeti düşürmektedir. Örneğin, ileri evrede hem kemoterapi, hem cerrahi tedavi, hem radyoterapi, hem akıllı ilaç tedavisi uygulanabilirken; erken evre bir tümörde sadece cerrahi tedavi ve belki radyoterapi yeterli olabilmekte. Ayrıca hasta memesini de kaybetmeyebilmekte ve koltukaltında ileride ilgili tarafta belli oranda kol şişmesine yol açabilen geniş bir cerrahiye gerek kalmamaktadır. Modern meme kanseri tedavisinde bir yandan mümkün olan en az tedavi ile hastanın hayatını korumak söz konusuyken, ayrıca iyi bir kozmetik sonuç elde etmek te ikinci önemli konudur.

Silikon implantlar sayesinde iyi hissetmek mümkün!

Ayrıca, memeyi komple almamız gereken durumlarda da, mümkünse memenin cildini koruyup içini boşalttığımız ve yerine uygun silikon implant yerleştirdiğimiz ve böylelikle gayet iyi bir kozmetik sonuç alabildiğimiz bir ameliyatı (Subkutan Mastektomi) tercih etmeye çalışıyoruz. Bu ameliyat, riskli kadınlarda kanser gelişmeden de koruyucu olarak yapılabilmektedir.

Kısacası meme kanseri tedavisinde amaç;

Hastalığı önlemeye çalışmak,Hastalık önlenememişse en erken yakalamaya çalışmak,En az tedavi ile mümkün olan en iyi kozmetik sonuçla ve en iyi yaşam beklentisiyle hastamızı tedavi etmektir.

Sonuç olarak; meme kanserinde erken tanı en az tedavi ve en az maliyetle, en iyi yaşam ve iyi bir kozmetik sonucu hedefler.