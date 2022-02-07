Altındağ’ın Satranç Şampiyonu belli Oldu!

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri, geleceğin satranç şampiyonlarını yetiştiriyor. Gençlik Merkezlerinde satranç kursuna devam eden gençler, Geleneksel Satranç Turnuvası'nda buluştu. 18 Gençlik Merkezi'nden yaklaşık 1000 Altındağlı genç, 1 ay boyunca finale kalmak için mücadele etti. Kıran kırana geçen mücadeleler sonucunda, 70 çocuk finale kalmaya hak kazandı. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi'nde gerçekleştirilen final müsabakalarında Başkan Asım Balcı da gençlerin heyecanına ortak oldu. Birincilik ipini Zübeyde Hanım Gençlik Merkezi’nden İbrahim Tezcan göğüslerken, Ali Ersoy Gençlik Merkezi’nden Talha Çınar ikinci, Aydınlıkevler Gençlik Merkezi’nden İrfan Kaan Hayta üçüncü, Karapürçek Sezai Karakoç Gençlik Merkezi’nden Erva Yalçın ise dördüncü oldu.

“GENÇLERİ TEBRİK EDİYOR, BAŞARILAR DİLİYORUM”

Satrancın sabır, azim ve irade gerektiren bir spor dalı olduğunu söyleyen Başkan Balcı, turnuvaya katılma cesareti ve kararlılığı gösteren gençleri tebrik etti. Başkan Balcı "Altındağ Belediyesi olarak gençlerimizin sporla ve sanatla uğraşmalarına büyük önem veriyoruz. Aileler mutlaka çocuklarını satranca veya başka spor dallarına yönlendirmeli. Sporla, sanatla uğraşan gençler kötü alışkanlıklardan uzak durur, bu sayede sağlıklı ve güzel nesiller yetişir. Bu turnuvaya katılan ve finale kalma başarısı gösteren tüm genç sporcularımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.