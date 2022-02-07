Huzursuz Bacak Sendromu Kişiyi Uykusundan Ediyor! Huzursuz bacak sendromu neden olur?

Huzursuz bacak sendromu, kişinin bacaklarında hissettiği ama tam olarak tarif edemediği, rahatsız edici, garip bir his ve bunun sonucunda uykuya dalamama ile şekillenen ve toplumun yüzde 3 ila 5’i gibi oldukça sık denebilecek bir oranda rastlanan bir rahatsızlık… Kişi istirahat halindeyken hissedilen bu rahatsızlığı bazı hastaların karıncalanma, uyuşma, bacakta çekilme şeklinde tarif ettiğini belirten Yataş Uyku Kurulu Uzmanı Nörolog Prof. Dr. Hakan Kaynak, kişinin bu histen ancak bacaklarını hareket ettirerek kurtulduğunu, bir müddet rahatlayan hastanın en fazla birkaç dakika sonra tekrar aynı hissi yaşadığını anlatıyor.



Yaş ilerledikçe daha sık görülüyor

Huzursuz bacak sendromunu yaşayan kişilerin bacak ağrıları nedeniyle daha çok romatizma hastalıkları ve fizik tedavi uzmanlarına başvurduğunu söyleyen Prof. Dr. Kaynak, “Bu problem diğer bacak ağrılarından, ağrının hareketle geçmesi ve istirahat ile tekrar başlaması nedeniyle kolaylıkla ayırt edilebilmektedir. Sendrom yaşın ilerlemesi ile daha sık oranda görülmeye başlar, şiddeti de gittikçe artar. Hastalar bacaklarındaki huzursuzluk nedeniyle akşamları televizyon seyredemez, arkadaş ziyaretlerine gidemez. En önemlisi ise yatağa gittiklerinde bu garip his nedeniyle sürekli hareket ettikleri için uzun süre uykuya dalamazlar. Birçok hasta uykuya dalamadığı için yataktan çıkıp dolaşmak zorunda kalır” diyor.

Bacak hareketleri uykuda da devam edebiliyor

Hastaların ailelerinde genellikle benzer şikayetleri olan kişilerin bulunduğunu, bu nedenle sendromun genetik geçişinin de olabileceğini belirten Prof. Dr. Kaynak, şöyle devam ediyor: “Yapılan araştırmalarda nadiren demir eksikliği, üremi, diyabet gibi hastalıklar saptansa da sendrom yüzde 95 oranında sebebi belirsiz şekilde ortaya çıkıyor.

Bu sendromu yaşayan kişiler uykuya dalsa bile sorun uykuda da periyodik bacak hareketleri şeklinde devam ediyor. Bu nedenle hastalarda gece boyunca, bacaklarda bazen dışardan da görülebilen, bazen de görülmeyen bir şekilde periyodik hareketler ortaya çıkıyor. Bu hareketler bazen hastanın uyanmasına da sebep olabiliyor. Huzursuz bacak sendromu yaşayan hastalar genellikle uykularını alamamış ve bacaklarında yorgunluk hissi ile uyanabiliyor. Huzursuz bacak sendromunda altta yatan bir sebep yoksa hastaya dopamin veya dopamin artırıcı ilaçlar uygun doz ve saatte verildiğinde, şikayetler hemen kaybolur. Tedavi süresi çoğunlukla düşünüldüğü gibi birkaç hafta veya birkaç kutu ilaç ile sınırlı olmayıp, çoğunlukla ömür boyu devam edebilir.”