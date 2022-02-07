Köy öğretmenleri yalnız değil!

Köy Okulları Değişim Ağı Derneği (KODA) 2017 yılında bir grup gönüllü ve öğretmenin emekleriyle kuruldu. Köy okullarında okuyan çocukların fırsat eşitsizliğini aşarak daha iyi eğitime ulaşmaları için çalışan KODA, çıktığı yolda en önemli yol arkadaşlarının öğretmenler olduğunu belirtiyor. Köyde eğitim koşullarının iyileştirilmesi için öğretmenlerin kişisel, sosyal ve mesleki olarak güçlenmesi ve motivasyonlarının yüksek olmasının en önemli öncelik olduğunu vurguluyor.

Çalışmalarına sahada yaptığı araştırmalarla başlayan KODA, köy öğretmenlerinin en büyük sorunlarını motivasyonsuzluk ve yalnızlık olarak tespit etti. Köy öğretmenlerinin yalnızlıklarına çare olmak, zorlandıkları konularda onlara destek olmak için 4 yıl önce Şanlıurfa Harran’da başlatılan Öğretmen Toplulukları programı tüm Türkiye’ye yayılmaya devam ediyor. Bingöl, Batman Kozluk, Gaziantep, Mardin, Muğla, Muş Varto, Şanlıurfa Birecik, Şanlıurfa Harran, Siverek ve Van Milli Eğitim Müdürlükleri ile yaptıkları protokollerle 10 bölgede yüz yüze gerçekleştirilen buluşmaların yanında, 6 topluluk da çevrim içi olarak tüm Türkiye’den öğretmenlerin katılımıyla bir araya geliyor.

Öğretmenler, her ay düzenlenen buluşmalarda ihtiyaçları olan konularda hem uzmanlardan eğitim alıyor hem de birbirleriyle deneyimlerini paylaşıyor. Buluşmalarda sorunlarını da dile getiren köy öğretmenleri, bu sorunlara hep birlikte çözüm buluyor.

Muş Varto’dan bir öğretmen buluşmaların kendisi için önemini şu sözlerle ifade ediyor: “Anlamak, anlatmak ve düşündükçe öğrenmek yol alabildiğimizi hissettiriyor. En keyiflisi de çocuklar için o yolda ilerlemek ve bunu meslektaşlarımızla birlikte yapabilmek. Çünkü bizi, bizim gibi olan anlıyor düşüncesi hayatımızdaki zorlukları çözülebilir hissettiriyor. Mesleki anlamda da daha güçlü hissediyoruz.”

Şanlıurfa Harran’dan programa katılan bir öğretmenin sözleri de buluşmaların etkisini ortaya koyuyor: “Anlatılan her şeyin mantık çerçevesinde temellendirilmesi, daha önce deneyimlenmiş yöntemlerle harmanlanması, sonrasında bizim de birebir etkinliğe dahil olmamız eğitimi daha canlı ve aktif hale getiriyor.”