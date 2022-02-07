07 Şub 2022 - 11:09- Belediyeler G: 07 Şub 2022 - 11:10

Akçayır’ın 41’inci sanat yılı Keçiören’de kutlandı!

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Keçiören Belediyesi Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi Türk Hak Müziğinin sevilen ismi Nurullah Akçayır’ın 41’inci sanat yılına özel düzenlenen coşkulu konsere ev sahipliği yaptı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un da katıldığı konserde Akçayır, pek çok türküyü Keçiörenlilerle birlikte seslendirdi.
Akçayır’ın 41’inci sanat yılı Keçiören’de kutlandı! mask
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Katılımcılara hitaben konuşma yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türk dili ve Türk edebiyatının var olmasında sanatçılara çok borçlu olunduğunu söyledi. Altınok, ayrım yapmadan, düşüncesini gözetmeksizin herkesin sanatçı olduğunu belirterek, "Nurullah kardeşimize bundan sonraki sanat hayatında güzellikler, başarılar diliyorum. Sağlıklar, güzellikler diliyorum.

Allah nice sağlıkla, sıhhatle sanatını icra etmesini nasip etsin inşallah. Buradaki tüm sanatçılarımızın her biri çok değerli. Onlara sonsuz saygı ve hürmetimiz var. Sizlere de güzellikler diliyorum inşallah. Gerçek sanatçılarımız burada. Sizlere çok şey borçluyuz, devlet olarak borçluyuz. Türk dili, Türk edebiyatı varsa bunu sanatçılarımıza borçluyuz. Hepimiz biriz, beraberiz. Hepsine şükran borçluyuz. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Akçayır'ın sanat hayatının 41. yılı olmasından ötürü kendisine sürprizler de yapıldı. Sanatçılardan Akçayır için gönderilen tebrik mesajları salonda izletildi. Konser sonrası Sanatçı Nurullah Akçayır'a Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tarafından çiçek ve plaket takdim edildi. Gecede ayrıca konuk sanatçılar Nilgün Kızılcı, Özlem Üngör, Bahadır Özüşen, Kubilay Dökmetaş, Erol Parlak ve Gülşen Kutlu da sahne aldılar.  

# keçiören belediyesi, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi, Nurullah Akçayır

07 Şub 2022 - 11:09 - Belediyeler

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