Genç Sanatçılar “Genç Dalga” ile Çankaya’da!

Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, 30 genç sanatçının yer alacağı 3 aşamadan oluşan “Genç Dalga” sergisine hazırlanıyor. Ankara’ya odaklanan genç sanatçıların dinç dimağlarından süzülen figürler, soyutlanan, renklenen ve zenginleşen boyutlarıyla 3 alanda yoğunlaşan sergi sanat camiasında da bir ilk olacak. 9 Şubat’ta Genç Figür sanatçılarından Maria Roza Acar, Ahmet Ağıllı, Elif Beyaz, Ramazan Can, Emre Çalış, Lale Durak, Arzu Eş, Fatih Kahya, Kazım Şimşek, Mustafa Yılmaz’ın eserleriyle başlayacak olan sergi, 23 Şubat’a kadar sürecek.

Genç Soyut ekibinden Behiye Arat, Özlem Can, Nejbir Erkol, Ege Kafalı, Yasemin Kaplan, Zülal Kaplan, Elif Mengüş, Elifnur Okta, Seda Tezcan, Yaren Yıldız’ın eserlerinden oluşan ikinci sergi ise 25 Şubat 13 Mart tarihleri arasında sanatseverler ile buluşacak.

Genç Dalga’nın üçüncü sergisi ise 16 Mart’ta başlayacak. Genç 3. Boyut sanatçılarından Merve Akçay, Ceren Badı, Medine İrem Dokumacı, Serap Güzel, Gökçe Kayık, Vesile Kaynak, Kadir Özçelik, Damla Yalçın, Doğancan Yıldırım, Sadık R. Yılmaz’ın eserlerinden oluşan sergi ise Genç Dalga serisinin finali olacak.

Sanatçılar, 9 Şubat 31 Mart tarihleri arasında Yıldızevler Mahallesi Mustafa Doğan Caddesi’nde yer alan Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle bir araya gelecek.