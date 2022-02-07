Türkiye’de online marketlerin müşteri sayıları 20 milyonu geçti!

Türk internet kullanıcılarının yüzde 38,9’luk kısmının her hafta online market alışverişi yaptığı belirlenirken, Türkiye bu oranla Avrupa’da birinci, dünyada dördüncü sırada yer aldı.

Dünyada ilk 3 sırayı Tayland (Yüzde 45,8), Güney Kore (Yüzde 43,1) ve Meksika (Yüzde 39,1) paylaşırken, Avrupa’da sadece Yunanistan, Türkiye ile birlikte yüzde 28,3 olan dünya ortalamasının üzerinde yer aldı.

Online alışverişin yaygın olduğu Avrupa ülkelerinde bu oran İngiltere’de yüzde 26,9, Fransa’da yüzde 21,9, Almanya’da ise yüzde 15,2 olarak gerçekleşti.

21,5 MİLYON KİŞİ ONLİNE MARKET ALIŞVERİŞİ YAPIYOR

Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, araştırmanın 16-64 yaş grubundaki internet kullanan 55,5 milyon kişiyi kapsadığını anımsatarak, şunları söyledi:

“Buna göre Türkiye’de 21,5 milyon kişi her hafta dijital marketlerden alışveriş yapıyor. Birkaç yıl önceye kadar online market alışverişi yapıldığında ürün teslimatı en erken bir sonraki iş günü oluyordu. Son birkaç yılda dijital marketlerde teslimat süresi inanılmaz oranda kısaldı. Market ürünleri satan birçok platform bu süreyi bir saatin bile altına düşürdü.

Özellikle çalışan kadınlar, mesai sonrası alışveriş için koşturmak yerine siparişlerini online vermeye başladı. Fiyat kıyaslama siteleri, artık meyve, sebzenin de yer aldığı tüm market ürünlerinin fiyatlarını da sistemlerine dahil etti. Birkaç tıkla alışveriş sepetinizi en uygun hangi markette doldurabileceğinizi öğrenebiliyor, alışverişi daha tasarruflu yapabiliyorsunuz. Avantajix gibi her alışverişe nakit para ödeyen siteler üzerinden online marketlere gidildiğinde de alışverişler çok daha ucuza geliyor.”