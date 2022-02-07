Pursaklar’da Atık İlaçlar Çöpe Gitmiyor!

Çevre temizliği konusunda toplumsal duyarlılığını artırmak amacıyla Pursaklar Belediyesi'nin ilçede başlattığı ‘‘Sıfır Atık Projesi’’ kapsamında, atıklar doğaya karışmayarak hem doğa ve çevre korunuyor hem de temiz bir gelecek için mücadele ediliyor.
Pursaklar Belediyesi tarafından, geçmiş yıllarda başlatılan çalışmalarda, eczanelere yerleştirilen atık ilaç toplama kutularına son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan atık ilaçlar kontrollü bir şekilde diğer atıklardan ayrı toplanarak imha edilmeye gönderiliyor.
‘‘Belediye olarak, bu atık ilaçların çevreye zarar vermeden imhasını gerçekleştiriyoruz’’
Atık İlaç Toplama projesi ile doğayı ve vatandaşların sağlığını korumayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Süresi dolan, kullanılmayan ya da tarihi geçmiş tüm ilaçların vatandaşlarımız tarafından çöpe atılmadan eczanelerimizdeki atık ilaç kutularında getirmelerini bekliyoruz. Belediye olarak, bu atık ilaçların çevreye zarar vermeden imhasını gerçekleştiriyoruz. Daha sağlıklı bir toplum için atık toplama kutularına büyük önem veriyoruz. Her bir hemşehrimizin bu konuda daha duyarlı olacağını düşünüyorum. Belediye olarak Temiz Çevre Sağlıklı Pursaklar için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz’’ dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.