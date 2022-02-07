KYK internet kotası 32 GB oldu!

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasının iki kat artırılarak 32 GB’ye çıkarılacağını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtlarındaki internet kotasına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Kasapoğlu, "Gençler istedi, biz yaptık!" başlığıyla yaptığı paylaşımında, "Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarımızda internet kotasını iki katına çıkartarak 32 GB'a yükseltti." ifadelerini kullandı.