07 Şub 2022 - 14:46- Yaşam G: 07 Şub 2022 - 14:47

KYK internet kotası 32 GB oldu!

ABONE OL Google News Sayfamız

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasının iki kat artırılarak 32 GB’ye çıkarılacağını duyurdu.
KYK internet kotası 32 GB oldu! mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasının iki kat artırılarak 32 GB’ye çıkarılacağını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtlarındaki internet kotasına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Kasapoğlu, "Gençler istedi, biz yaptık!" başlığıyla yaptığı paylaşımında, "Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarımızda internet kotasını iki katına çıkartarak 32 GB'a yükseltti." ifadelerini kullandı.
# gençlik ve spor bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü

07 Şub 2022 - 14:46 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Anjiyografi Nedir Nasıl Yapılır? Anjiyografi nasil tespit edilir? mask
Anjiyografi Nedir Nasıl Yapılır? Anjiyografi nasil tespit edilir?
Huzursuz Bacak Sendromu Kişiyi Uykusundan Ediyor! Huzursuz bacak sendromu neden olur? mask
Huzursuz Bacak Sendromu Kişiyi Uykusundan Ediyor! Huzursuz bacak sendromu neden olur?
Her 8 Kadından Birinde Görülüyor! Hastaneye Gitme Korkusu Tanıyı Geciktirmesin ! mask
Her 8 Kadından Birinde Görülüyor! Hastaneye Gitme Korkusu Tanıyı Geciktirmesin !
Ankara'nın En İyi Liseleri Hangisi? Ankara'da En İyi Lise Başarı Puanları ve Yorumları mask
Ankara'nın En İyi Liseleri Hangisi? Ankara'da En İyi Lise Başarı Puanları ve Yorumları
Merve Boluğur mantı açtı mask
Merve Boluğur mantı açtı
“Dilberay” Filmin Galasında Ünlüler Geçidi! mask
“Dilberay” Filmin Galasında Ünlüler Geçidi!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status