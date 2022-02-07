TBMM 102. Yılda 102 Çocuğu Misafir Edecek!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 102'nci yılı dolayısıyla 23 Nisan etkinliklerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Geçen yıl pandemi dolayısıyla 23 Nisan etkinliklerinin son derece sınırlı yapıldığını belirten Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Sağlık Bakanlığı'nın hem de Dünya Sağlık Örgütü'nün öngörüleri göz önünde bulundurularak, bu yıl daha genişletilmiş şekilde yapmayı arzu ediyoruz. Bu çerçevede milli iradenin tecelligahı TBMM'nin kuruluşunun 102'nci yılını ulusal ve uluslararası düzeyde etkinliklerle kutlamayı planladık" dedi.

Şentop, bizi çok heyecanlandıran etkinliklere çocukların da aynı heyecanla katılmasından mutluluk duyacaklarını söyledi. Etkinlikler kapsamında TBMM Genel Kurul'da, Türkiye'nin her yerinden gelen 102 çocuğu misafir edeceklerini ve Türkiye'nin geleceği çocukları TBMM'de ağırlayacaklarını kaydetti.