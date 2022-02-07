07 Şub 2022 - 15:01- Gündem G: 07 Şub 2022 - 15:46

İstanbul'da Doğalgaz patlaması!

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İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir binada patlama meydana geldi. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu tahmin ediliyor. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Ölen vatandaşımız yok. 3 yaralımız var. 2'sinin durumu çok hafif." dedi. Son dakika haberine göre yaralı sayısı 4'e yükseldi.
İstanbul'da Doğalgaz patlaması! mask
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Üsküdar'daki binada saat 13.30 sıralarında büyük bir gürültü ile patlama meydana geldi. Patlamayla 4'üncü kattaki dairede büyük hasar oluştu. Çevredeki binalarda da hasar meydana geldi. Patlamanın nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki 4 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sırasında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

BELEDİYE BAŞKANI TÜRKMEN'DEN AÇIKLAMA


Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in yaptığı açıklamada patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunun tahmin edildiğini belirtti. Üç öğrencinin birlikte kaldığı evde patlama meydana geldi.

Türkmen, "Patlama sonrası 6 bina tahliye edildi. Ölen vatandaşımız yok. 4 yaralımız var. 2'sinin durumu çok hafif. Biri patlamanın şiddetiyle pencereden yere düşüyor. Kırıkları var. Diğer yaralılarımız bina içinde yaralananlar. Bize gelen ilk bilgiye göre patlamanın nedeni doğalgaz." dedi.

"BULUNDUĞU KATTA GAZ DAĞILIMI YAŞANMIŞ"


Yangın Risk Uzmanı Cemal Kozacı: "Doğalgaz yakan cihazlarda, herhangi bir şekilde alev kesildiğinde otomatik kapatma tertibatlarının olması gerekiyor. Yani gazın gelişini kapatan bir düzenek olmalı. Ayrıca doğalgazla ilgili tadilatlar da İGDAŞ'ın denetiminde yapılmalı. Bu patlamaya bakarsak, sadece bulunduğu katta duvarların yıkılarak enerjinin dışarı çıktığını görüyoruz. Yani patlamanın şiddeti bulunduğu katı etkilemiş. Bulunduğu katta gaz dağılımı yaşanmış."

# istanbul patlama, istanbul üsküdar, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen

07 Şub 2022 - 15:01 - Gündem

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