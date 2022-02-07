07 Şub 2022 - 16:07- Gündem G: 07 Şub 2022 - 16:08

BOTAŞ duyurdu... Doğal gaz kısıtlaması sona eriyor!

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BOTAŞ, sanayi tesislerindeki doğal gaz kısıtlamasının 8 Şubat itibariyle sona ereceğini duyurdu.
BOTAŞ duyurdu... Doğal gaz kısıtlaması sona eriyor! mask
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Sanayiciye müjdeli haberi BOTAŞ duyurdu. Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntının 08 Şubat 2022 Salı günü saat 08.00 itibari ile sonlandırılacağını açıklayan BOTAŞ, açıklamasında,
"Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

 
# BOTAŞ, gaz kısıtlaması

07 Şub 2022 - 16:07 - Gündem

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