BOTAŞ duyurdu... Doğal gaz kısıtlaması sona eriyor!

Sanayiciye müjdeli haberi BOTAŞ duyurdu. Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntının 08 Şubat 2022 Salı günü saat 08.00 itibari ile sonlandırılacağını açıklayan BOTAŞ, açıklamasında,
"Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
Sanayiciye müjdeli haberi BOTAŞ duyurdu. Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntının 08 Şubat 2022 Salı günü saat 08.00 itibari ile sonlandırılacağını açıklayan BOTAŞ, açıklamasında,
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.