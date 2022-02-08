08 Şub 2022 - 12:04- Belediyeler G: 08 Şub 2022 - 12:05

Pursaklar Belediyesi'nden Öğrencilere Ücretsiz Soru Bankası

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Ankara Pursaklar Belediyesi, Ayt ve Eyt sınavına girecek öğrencilerin eğitimine destek vermek amacıyla hazırlık kitabı soru bankası, dağıtımına başladı.
Pursaklar Belediyesi'nden Öğrencilere Ücretsiz Soru Bankası mask
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Pursaklar Belediyesi, sınava hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, liselere giriş sınavına ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere hazırlık kitabı soru bankası dağıtımına başladı.

Kitapların dağıtımına başlandığı Pursaklar Yaşam Merkezini ziyaret ederek soru kitapçıklarını inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, gençlerin geleceğine yatırım yaptıklarını ifade etti.

 ‘‘Azimle çalışan öğrencilerimizin gönüllerine göre bölüme girmelerini arzu ediyorum’’

Gençlere yönelik projelerin artarak devam edeceğini belirten Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘İlk günden beri gençlerimizin ve öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Liseye hazırlık ve üniversiteye hazırlık sürecinde soru bankalarıyla gerekli takviyeleri yaparak çocuklarımızın daha donanımlı şekilde sınava hazırlanmalarına imkân sağlıyoruz. Başarının kapılarını açacak en önemli anahtar çalışmaktır. Azimle çalışan öğrencilerimizin gönüllerine geçen bölümlere yerleşmelerini arzu ediyorum. Çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmaya, ilçemizde başarılı gençlerin yetiştirilmesine destek vermeye devam edeceğiz" dedi.
# pursaklar belediyesi, Ayt ve Eyt sınavı, Ücretsiz Soru Bankası

08 Şub 2022 - 12:04 - Belediyeler

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