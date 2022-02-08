Pursaklar Belediyesi'nden Öğrencilere Ücretsiz Soru Bankası

Pursaklar Belediyesi, sınava hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, liselere giriş sınavına ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere hazırlık kitabı soru bankası dağıtımına başladı.
Kitapların dağıtımına başlandığı Pursaklar Yaşam Merkezini ziyaret ederek soru kitapçıklarını inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, gençlerin geleceğine yatırım yaptıklarını ifade etti.
‘‘Azimle çalışan öğrencilerimizin gönüllerine göre bölüme girmelerini arzu ediyorum’’
Gençlere yönelik projelerin artarak devam edeceğini belirten Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘İlk günden beri gençlerimizin ve öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Liseye hazırlık ve üniversiteye hazırlık sürecinde soru bankalarıyla gerekli takviyeleri yaparak çocuklarımızın daha donanımlı şekilde sınava hazırlanmalarına imkân sağlıyoruz. Başarının kapılarını açacak en önemli anahtar çalışmaktır. Azimle çalışan öğrencilerimizin gönüllerine geçen bölümlere yerleşmelerini arzu ediyorum. Çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmaya, ilçemizde başarılı gençlerin yetiştirilmesine destek vermeye devam edeceğiz" dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.