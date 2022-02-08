Havva Türkiye şampiyonu oldu

57 ilden 462’si erkek ve 186’sı kadın olmak üzere toplam 648 sporcunun katıldığı şampiyonaya Niğde’den katılan Havva Nur Şeker 66 kg’da Sakaryalı rakibini finalde yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

57 ilden 462’si erkek ve 186’sı kadın olmak üzere toplam 648 sporcunun katıldığı şampiyonaya Niğde’den katılan Havva Nur Şeker 66 kg’da Sakaryalı rakibini finalde yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Kozan Kapalı Spor Salonu'nda kıyasıya geçen maçlarda 66 kg da aldığı Türkiye birinciliği Havva Nur Şeker’i Avrupa ve Dünya Şampiyonası maçlarına katılmaya hak kazandırdı.