08 Şub 2022 - 13:34- Spor G: 08 Şub 2022 - 13:35

Havva Türkiye şampiyonu oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye birinciliği Havva Nur Şeker’i Avrupa ve Dünya Şampiyonası maçlarına katılmaya hak kazandırdı.
Havva Türkiye şampiyonu oldu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

57 ilden 462’si erkek ve 186’sı kadın olmak üzere toplam 648 sporcunun katıldığı şampiyonaya Niğde’den katılan Havva Nur Şeker 66 kg’da Sakaryalı rakibini finalde yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

57 ilden 462’si erkek ve 186’sı kadın olmak üzere toplam 648 sporcunun katıldığı şampiyonaya Niğde’den katılan Havva Nur Şeker 66 kg’da Sakaryalı rakibini finalde yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Kozan Kapalı Spor Salonu'nda kıyasıya geçen maçlarda 66 kg da aldığı Türkiye birinciliği Havva Nur Şeker’i Avrupa ve Dünya Şampiyonası maçlarına katılmaya hak kazandırdı.

08 Şub 2022 - 13:34 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bakan Koca'dan spor kulüplerine Turkovac teşekkürü! mask
Bakan Koca'dan spor kulüplerine Turkovac teşekkürü!
Niğdeli sporcu Aleyna Türkiye 2. oldu mask
Niğdeli sporcu Aleyna Türkiye 2. oldu
Çinkaya: Galibiyete ihtiyacımız vardı! mask
Çinkaya: Galibiyete ihtiyacımız vardı!
Allahyar resmen Hull City'de mask
Allahyar resmen Hull City'de
Dünya Şampiyonluğu belgesel oldu mask
Dünya Şampiyonluğu belgesel oldu
Türk derbisinin Kazanı TOFAŞ Oldu mask
Türk derbisinin Kazanı TOFAŞ Oldu
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status